【污水陽性】沙田及元朗多幢大廈污水陽性　當局派逾17萬套快測包

▲ 民政事務總署向沙田及元朗區住戶派發快速測試套裝。（政府新聞處圖片）

民政事務總署表示，因應沙田及元朗區污水陽性樣本，今日（25日）沙田民政事務處和元朗民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約174,000套快速測試套裝。

沙田民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，向富寶花園、錦英苑、翠擁華庭及錦龍苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，元朗民政事務處亦透過物業管理公司，向朗屏邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者。

本港今日（25日）新增1,794宗確診個案，本地感染1,680宗，有6間院舍錄得確診個案。至於屯門海港酒家群組再多3人確診，累計群組有36人。詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片：

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理 醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：伍瑋瑋