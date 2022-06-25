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【污水陽性】沙田及元朗多幢大廈污水陽性　當局派逾17萬套快測包

社會 16:55 2022/06/25

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民政事務總署向沙田及元朗區住戶派發快速測試套裝。（政府新聞處圖片）

民政事務總署表示，因應沙田及元朗區污水陽性樣本，今日（25日）沙田民政事務處和元朗民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約174,000套快速測試套裝。

沙田民政事務處透過物業管理公司及業主立案法團，向富寶花園、錦英苑、翠擁華庭及錦龍苑的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。

此外，元朗民政事務處亦透過物業管理公司，向朗屏邨的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。民政事務總署作出上述安排以期及早識別感染者。

本港今日（25日）新增1,794宗確診個案，本地感染1,680宗，有6間院舍錄得確診個案。至於屯門海港酒家群組再多3人確診，累計群組有36人。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：伍瑋瑋

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