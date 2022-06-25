【飲茶養生】茶能抑制細胞衰老 李韡玲：具抗氧化作用可延年益壽

萬萬想不到，茶葉原來含有蛋白質，根據世界衛生組織（WHO）的鑑定指出，茶葉的營養成分包括了蛋白質、脂肪、十多種維他命，還有茶多酚、咖啡鹼、脂多糖等近三百種有益成分，同時有保健和藥理作用。

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我雖然愛飲白開水，茶還是會飲的，包括了中國茶和西茶，又以中國茶為主。因為聽說茶有很好的減肥和美容效果，特別是烏龍茶。此外，茶能抑制細胞衰老，茶葉的抗老化作用是維他命E的十八倍以上，可以延年益壽。茶是優良的鹼性飲品，能維持人體血液的正常酸鹼。人體酸鹼如果平衡，則能維持正常代謝；如果失調的話，就可能出現嘔吐、腹瀉、疲倦、頭痛等徵狀。

茶可以防止動脈硬化、高血壓和腦血栓，並能預防蛀牙、防治口腔炎、咽喉炎，以及預防夏天常會發生的腸炎、痢疾等。大暑天時，許多人會喝冷飲來降溫，但有研究顯示，飲熱茶降溫更有效。飲完熱茶九分鐘後，皮膚的溫度會下降攝氏一至兩度。我相信合適地飲茶，對身體有百利而無一害，歷史不是向我們證明了嗎？

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