【污水陽性】九龍城啟晴邨及灣仔柏傲山等污水陽性　當局將派22萬個快測套裝

▲ 九龍城啟晴邨及灣仔柏傲山等污水陽性。（資料圖片）

政府今日（25日）表示，因應屯門、九龍城、油尖旺和灣仔區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

屯門區 — 安定邨、翠寧花園、恒順園、置樂花園、彩華花園、錦暉花園、冠峰園、海典軒、恒豐園、龍成花園、凱德花園及康景花園

九龍城區 — 德朗邨及啟晴邨

油尖旺區 — 重慶大廈及美麗都大廈

灣仔區 — 勵德邨、金龍大廈、威景台、上林及柏傲山

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責任編輯：陳梓蔚