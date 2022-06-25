  • 29°C
香港時間 : 2022626日 (週日) 01:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【24處強制檢測】涉維港灣、觀瀾雅軒及4間食肆　須周日及周一接受檢測　

社會 22:30 2022/06/25

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

再有24處納入強制檢測，包括驗出污水陽性的大廈。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府今晚（25日）公布將24處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月26日或27日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即看【下一頁】：】

因應多宗陽性檢測個案，有22個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在柴灣及長沙灣採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告：

1. 青衣青衣邨宜居樓
2. 西營盤創業中心 A 座
3. 長沙灣麗翠苑麗柏閣
4. 沙田嘉徑苑嘉善閣
5. 柴灣山翠苑翠碧閣
6. 荃灣豪景花園怡庭
7. 東涌滿東邨滿和樓
8. 大角咀維港灣 6 座
9. 屯門兆畦苑兆富閣
10. 鰂魚涌南豐新邨 12 座
11. 秀茂坪秀茂坪邨秀慧樓
12. 大埔明雅苑明欣閣
13. 香港仔逸港居 2 座
14. 大埔廣福邨廣崇樓
15. 柴灣佳翠苑耀翠閣
16. 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣
17. 沙田駿洋邨駿逸樓
18. 馬鞍山觀瀾雅軒 4 座
19. Tonkotsu 8 by 三田製麵所（香港國際機場抵港層 5 樓）
20. 意料之外（屯門藍地豫豐花園地下Q鋪）
21. 金銘潮州粉麵（東涌逸東商場地下香港街市 100 號鋪）
22. 旺記餐廳（洪水橋洪福商場地下 8 號鋪）

污水陽性 :

23. 柴灣柴灣邨灣映樓
24. 長沙灣蘇屋邨綠柳樓

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

最新熱門影片：【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：伍瑋瑋

相關文章

【新冠肺炎】已打4針科興肥媽快測結果呈陽性　家中房間隔離：愈嚟愈頭痛
12:52 2022/06/24
【新冠肺炎】已打4針科興肥媽快測結果呈陽性　家中房間隔離：愈嚟愈頭痛
【新冠肺炎】海事處處長袁小惠朋友確診　列密切接觸者須檢疫
17:33 2022/06/24
【新冠肺炎】海事處處長袁小惠朋友確診　列密切接觸者須檢疫
【新冠肺炎】馬會跑馬地會所員工陽性數字上升　由今起停業5日
18:16 2022/06/24
【新冠肺炎】馬會跑馬地會所員工陽性數字上升　由今起停業5日

你可能感興趣

【新冠肺炎】已打4針科興肥媽快測結果呈陽性　家中房間隔離：愈嚟愈頭痛
12:52 2022/06/24
【新冠肺炎】已打4針科興肥媽快測結果呈陽性　家中房間隔離：愈嚟愈頭痛
【新冠肺炎】海事處處長袁小惠朋友確診　列密切接觸者須檢疫
17:33 2022/06/24
【新冠肺炎】海事處處長袁小惠朋友確診　列密切接觸者須檢疫
【新冠肺炎】馬會跑馬地會所員工陽性數字上升　由今起停業5日
18:16 2022/06/24
【新冠肺炎】馬會跑馬地會所員工陽性數字上升　由今起停業5日
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 醫生 強制檢測 疫情

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【隔代遺傳】白人夫婦誕黑人女兒信隔代遺傳　父親離世女兒驗DNA求證揭驚人真相
17:36 2022/06/24
【隔代遺傳】白人夫婦誕黑人女兒信隔代遺傳　父親離世女兒驗DNA求證揭驚人真相
【曱甴出沒】飼主驚見小強騎金魚游水感崩潰　專家教輕鬆殺滅家居蟑螂方法
12:38 2022/06/24
【曱甴出沒】飼主驚見小強騎金魚游水感崩潰　專家教輕鬆殺滅家居蟑螂方法
【交易騙案】5女子Carousell賣Chanel手袋遭騙　即睇犯案手法及如何預防
14:14 2022/06/25
【交易騙案】5女子Carousell賣Chanel手袋遭騙　即睇犯案手法及如何預防