【24處強制檢測】涉維港灣、觀瀾雅軒及4間食肆　須周日及周一接受檢測　

▲ 再有24處納入強制檢測，包括驗出污水陽性的大廈。（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府今晚（25日）公布將24處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月26日或27日之前完成檢測。詳情名單名檢測日期，可即看【下一頁】：】

因應多宗陽性檢測個案，有22個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在柴灣及長沙灣採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告：

1. 青衣青衣邨宜居樓

2. 西營盤創業中心 A 座

3. 長沙灣麗翠苑麗柏閣

4. 沙田嘉徑苑嘉善閣

5. 柴灣山翠苑翠碧閣

6. 荃灣豪景花園怡庭

7. 東涌滿東邨滿和樓

8. 大角咀維港灣 6 座

9. 屯門兆畦苑兆富閣

10. 鰂魚涌南豐新邨 12 座

11. 秀茂坪秀茂坪邨秀慧樓

12. 大埔明雅苑明欣閣

13. 香港仔逸港居 2 座

14. 大埔廣福邨廣崇樓

15. 柴灣佳翠苑耀翠閣

16. 馬鞍山錦豐苑錦蓉閣

17. 沙田駿洋邨駿逸樓

18. 馬鞍山觀瀾雅軒 4 座

19. Tonkotsu 8 by 三田製麵所（香港國際機場抵港層 5 樓）

20. 意料之外（屯門藍地豫豐花園地下Q鋪）

21. 金銘潮州粉麵（東涌逸東商場地下香港街市 100 號鋪）

22. 旺記餐廳（洪水橋洪福商場地下 8 號鋪）

污水陽性 :

23. 柴灣柴灣邨灣映樓

24. 長沙灣蘇屋邨綠柳樓

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

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責任編輯：伍瑋瑋