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【檢獲武器】14歲男童網上售武被拘捕　警檢獲盾牌、氣槍、盔甲等裝備

社會 19:24 2022/06/25

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（資料圖片）

警方網絡安全及科技罪案調查科今日（25日）指，發現有人在社交媒體發布具煽惑性言論，內容為襲擊政府官員及警務人員。

警方經調查後，昨日（24日）在天水圍區拘捕一名22歲本地男子，涉嫌「煽惑他人意圖造成身體嚴重傷害」。警郭於該名被捕人的住宅單位檢獲2部手提電話、1個頭盔、1件戰術背心、1條戰術腰帶及13支氣槍。

另外，警方發現有人於網上群組售賣武器。港島總區刑事部及東九龍總區刑事部人員經深入調查後，昨日分別在北角區及黃大仙區拘捕一名22歲本地男子及一名14歲本地男童，涉嫌「藏有工具可作非法用途」。人員亦搜查兩名被捕人的住宅單位，並檢獲一批盾牌、摺刀、盔甲、頭盔、防毒面罩、防毒面具濾礶及氣槍。

該名14歲被捕人已獲准保釋候查，須於7月下旬向警方報到。另外2名22歲被捕人則正被扣留調查。

警方正繼續調查案件，不排除會有更多人被捕。

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責任編輯：陳梓蔚

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