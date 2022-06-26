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【封區檢測】香港仔中心港昌閣圍封強檢　香港仔漁暉苑景暉閣發現1宗陽性個案【不斷更新】

社會 18:04 2022/06/26

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

(陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【18：00】香港仔南寧街19號香港仔中心港昌閣圍封強檢

香港仔南寧街19號香港仔中心港昌閣今午六6時起限制在香港仔指明「受限區域」，是在明日（27日）約上午11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【07：30】香港仔漁暉苑景暉閣

香港仔漁暉苑景暉閣有523人接受了檢測，當中發現1宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪216戶，當中37戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】晚期HER2陽性乳癌復發難處理　醫生拆解結合化療標靶二合一治療

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責任編輯：TOPick 港聞組

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