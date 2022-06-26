【投資騙案】有人假借財政司司長之名行騙　警跟進調查

▲ （警方fb提供）

警方周六（25日）表示，近日於網上發現載有財政司司長姓名及新聞圖片的詐騙廣告及網站，誘使市民點擊繼而連接到可疑交易平台。警方正跟進調查。

警方社交平台指，留意到騙徒會盜用知名人士之名吸引市民目光，搭配以假亂真的詐騙網頁，或是偽裝成「新聞」，借名人效應提升可信度，聲稱投資項目能獲得巨額回報作招徠，刊登廣告分享致富之道。騙徒亦會開設虛假新聞網站，內容提及知名人士推介的投資平台。警方表示，若市民稍加留意，應該不難發現這些詐騙網站或平台內部份內容語法不通，而且有大量無效連結。

警方呼籲市民應提防相關的虛假廣告及可疑交易平台，切勿下載來歷不明的投資應用程式及向陌生人提供個人資料。

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責任編輯：余思嵐