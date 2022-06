【國民初戀】15歲Chantel緋聞驚動TVB高層　樂小姐跟進事件：諮詢律師意見

▲ Chantel事件好似好嚴重。

現年15歲的「國民初戀」姚焯菲(Chantel),近日被爆與一位攣毛男子Marcus Kwok拍拖超過一年以上,兩人合照曝光後,男方曾上載一張小飛象相片,並留言:「不可信任任何人。」隨即引起網上熱議!

疑似親密短片

隨後,再有網民翻出疑似Chantel與男友拍攝的親密短片,片中疑似Chantel穿上低胸吊帶對鏡自拍,配上「my naughty girl」字句;而另一片段疑似Chantel與男友躺在床上,兩人依偎著並手拖手,非常甜蜜。

相中配上文字「Imma hold u like this forever, I won't let you leave ok?@chantelyiu」還tag上Chantel的社交帳號,似乎為男方上載的。

雖然短片十分朦朧,不過一班網民「偵探」上身,舉出3項證據,確定片中人就是Chantel。由於,Chantel一直透露自己專注學業,沒有拍拖,故近日她被踢爆戀情,令人驚訝!

▲ 疑似chantel親密短片?

樂易玲跟進事件

日前又有一名疑似是Chantel友人,在網上發文透露Chantel情緒不穩,未知事件是否愈來愈嚴重,有見及此,TVB高層樂易玲在社交網發文透露已積極跟進Chantel的戀情風波,並諮詢律師意見:「連日在處理姚焯菲的相關新聞,與她和她的父母及相關人士見面了解整件事情的始末,再諮詢了律師意見,事情在積極跟進處理中,但趁此強調,轉發或報道網上資料前請查證來源,以避免被惡意人士利用。」

