【國民初戀】15歲Chantel緋聞驚動TVB高層　樂小姐跟進事件：諮詢律師意見

▲ Chantel事件好似好嚴重。

現年15歲的「國民初戀」姚焯菲（Chantel），近日被爆與一位攣毛男子Marcus Kwok拍拖超過一年以上，兩人合照曝光後，男方曾上載一張小飛象相片，並留言：「不可信任任何人。」隨即引起網上熱議！

最新影片推介：趙希洛專訪

【國民初戀】Chantel疑私密片段曝光 網民例3大證據指姚焯菲扮A0

疑似親密短片

隨後，再有網民翻出疑似Chantel與男友拍攝的親密短片，片中疑似Chantel穿上低胸吊帶對鏡自拍，配上「my naughty girl」字句；而另一片段疑似Chantel與男友躺在床上，兩人依偎著並手拖手，非常甜蜜。

相中配上文字「Imma hold u like this forever, I won't let you leave ok？@chantelyiu」還tag上Chantel的社交帳號，似乎為男方上載的。

雖然短片十分朦朧，不過一班網民「偵探」上身，舉出3項證據，確定片中人就是Chantel。由於，Chantel一直透露自己專注學業，沒有拍拖，故近日她被踢爆戀情，令人驚訝！

▲ 疑似chantel親密短片？

樂易玲跟進事件

日前又有一名疑似是Chantel友人，在網上發文透露Chantel情緒不穩，未知事件是否愈來愈嚴重，有見及此，TVB高層樂易玲在社交網發文透露已積極跟進Chantel的戀情風波，並諮詢律師意見：「連日在處理姚焯菲的相關新聞，與她和她的父母及相關人士見面了解整件事情的始末，再諮詢了律師意見，事情在積極跟進處理中，但趁此強調，轉發或報道網上資料前請查證來源，以避免被惡意人士利用。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9