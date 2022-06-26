【社會福利】羅致光指今屆政府社會福利署開支增幅為歷屆之冠　增幅仍在追落後冀日後政府努力改善民生

▲ 勞工及福利局局長羅致光。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（26日）發表任內最後一份網誌。他總結第五屆政府的社會福利署開支增幅達57.2%，為回歸後歷屆政府之冠。惟他亦強調，不少社會福利服務仍在「追落後」，期望日後的特區政府為改善民生繼續努力。

羅致光表示，第五屆政府在社會福利署社會福利服務開支的增幅達65.5%，明顯高於社會保障開支的53.5%增幅。在社會福利服務當中，尤以安老服務開支的87.1%增幅及復康服務的62.8%增幅較為明顯。

但羅致光強調，社會福利服務開支的增幅，特別是安老服務與復康服務，仍只是在追落後，與社會需求仍有一大段的距離。他形容安老服務更是如「逆水行舟，不進則退」，而高齡海嘯的前浪還有數年才接近香港，當局仍須作好準備。

在規劃上及未來服務設施供應上，羅致光指現屆政府已建立了基礎，但人力及財務上，還需要不斷尋求解決方法，而單是獎券基金的收入來源，基本上不能滿足日後興建福利服務設施所需的資金。

羅致光稱，有關方案的制訂已近尾聲，有待新一屆政府作決定。他希望日後的特區政府為改善民生，特別是改善弱勢群體福祉，繼續努力。

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責任編輯：黃穎津