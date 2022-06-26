【即將卸任】回顧食物科五年間工作成果　陳肇始：食物科工作下屆將歸入環境及生態局

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

新一屆特區政府官員任命，即將卸任的食物及衞生局局長陳肇始今日（26日）發表網誌，分享過去五年，食物科、食環署及漁護署的同事在提升環境衞生、加強食物安全，以至促進漁農業發展方面的成果，包括投入資源推動多個新建公眾街市項目、修訂食物安全有關的法例等。

陳肇始於網誌回顧食物科在今屆政府所推進的工作，在環境衞生及殯葬服務方面，包括提升公眾街市服務、加強殯葬服務、改善公廁設施及服務、防疫抗疫工作等。其中，食環署在「防疫抗疫基金」下推出多項資助計劃，包括推出兩輪於公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，以減低在公眾街市、小販排檔區及小販市場環境中因使用現金而傳播病毒的風險，而截至今年5月，已批准超過12萬5千宗申請，共批出約181億元。

至於在食物安全方面，包括修訂食物安全有關的法例、強化食物監測、緊貼疫情、靈活應變、迅速支援開闢進口新鮮食品的途徑等。她公布，截至今年5月中，食安中心已抽驗超過32,000個來自61個國家或地區的相關樣本，主要為肉類和海產，至今共有11個樣本對病毒檢測結果呈陽性，其餘化驗結果均為陰性。當局已迅速對相關涉事商戶和地點展開調查，找出曾接觸有關產品人士作流行病學評估，並安排有需要人士進行檢疫或接受強制檢測，以及對涉事地點進行清潔及消毒。

而食安中心於今年3月推出全新建立的食物安全事故管理系統，可以更有效記錄和追查中心各有關組別就食物安全事故所採取的行動，加強監察跟進行動；其餘兩個資訊科技系統會於今年年底完成，而各個系統的互相銜接，預計於2024年第一季或之前完成。

在漁農業發展方面，包括為漁農業提供財政支援、動物福利等，例如政府於2021年修訂《道路交通條例》，規定司機如撞倒貓隻或狗隻必須停車，令在交通意外中受傷的貓隻和狗隻可以獲得及時治理。司機亦須向任何警務人員或任何有合理理由提出要求的人提供包括姓名及地址的個人資料，否則須盡快而在任何情況下不遲於意外發生後二十四小時報警。

而當局為進一步提升動物福利，建議修訂《防止殘酷對待動物條例》(《條例》)，要求動物負責人更積極照顧動物，提升公衆對照顧動物福利需要的關注，而不限於防止殘酷行爲。當局建議修訂《條例》，加重罰則及加强執法權力，以進一步遏止殘酷對待動物，主要循引入對動物負上積極「謹慎責任」、加強防止殘酷對待動物的條文及讓法院有權取消違例者飼養動物的資格，以及加強執法權力三方面，提出修訂建議，並正進一步敲定立法建議，預計今年下半年向立法會提交修訂《條例》草案。

她說，過去五年，食物科、食環署及漁護署的同事盡心盡力，無論在提升環境衞生、加強食物安全，以至促進漁農業發展方面都做了大量的工作並取得成果，惠及市民，改善民生；而食物科的工作將於下屆政府歸入環境及生態局，相信在環境及生態局局長帶領下，香港市民會持續享有清潔衞生的生活環境、食物安全得以保障，而漁農業亦繼續有長足的發展。

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記者：郭詩詩