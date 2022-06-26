【天晴酷熱】酷熱天氣持續至本周二　天文台料本周後期多雲有雷暴

▲ 本港地區下午及今晚天氣預測 大致天晴。(黃建輝攝)

天文台今日（26日）表示，本港繼續受高空反氣旋影響，天氣酷熱，華南地區雲量繼續減少，預計今日陽光充沛，酷熱天氣警告現正生效，市區約有33度，呼籲市民進行戶外活動時要多補充水份。展期驟雨在本周中後期增多。

天文台預測今日本港地區大致天晴及酷熱，但有一兩陣驟雨。吹和緩南至西南風。展望未來一兩日大致天晴及酷熱，但有一兩陣驟雨。預料一個廣闊低壓區會在本周後期為南海中至北部帶來不穩定天氣，其發展及移動存在變數。

科學主任林銘津接受TOPick查詢時，表示低壓區發展及移動存在變數，暫時未知會否影響本港。

根據9天天氣預報，明天及周二大致天晴及酷熱，但有一兩陣驟雨。本周五起大致多雲，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。周六至下周多雲，間中有驟雨，有幾陣雷暴。

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責任編輯：余思嵐