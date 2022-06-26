【MIRROR成員】姜濤撰文解釋婉拒合照原因　姜MAN：會虛心接受批評並努力改進

▲ 姜濤凌晨撰長文抒發感受。

MIRROR人氣王姜濤早前已由美國返回香港，是次出差，令人在異地的他似乎有另一番領悟，他在今日（6月26日）凌晨4時48分，在個人社交平台上載一張在美國街頭所拍的照片，並發了一篇長文。文章一開始便寫道，為何近年婉拒與粉絲私合照：

抱歉打擾各位了

很想和大家說一下私底下合照的事情

記得以前剛出道的時候

常會和私底下來等我們的粉絲合照

但隨著出道的時間越久

就越來越少這麼做

然後姜濤解釋原因：

不是因為所謂的耍大牌

而是隨著出道的時間越久

我們懂得的事情就越多

所以想儘量避免很多負面影響

在你們看來一個如此簡單的動作—合照

都不能做的原因是背後我們要兼顧的事情實在太多

以往會和一些固定來等待的粉絲合照

但結果變相鼓勵了越來越多的人這麼做

他再進一步舉例：

我也嘗試過和所有等待我的粉絲合照

盡量滿足大家的每一個要求

但有時候真的有心無力

合照完可能會想要簽名

簽名完了可能要錄一句生日祝福

這些雖然是很小的事情

但當我們需要一個人來完成幾十甚至上百個這樣的要求

要花費的時間其實是不少的

拋開私人時間不談（儘管入行後我早有覺悟基本不會再有私人時間了）

有時候碰到我們趕去練舞或者工作

時間上真的無法滿足大家

而且為了避免不公平

跟一個人合照就等於要跟全部人合照

同時，姜濤指當中還涉及安全問題：

還有很多時候有些媽媽會帶自己的小孩來

告訴我小孩子很喜歡我所以帶她過來看看

這些心情和舉動我很理解

但帶小孩過來真的不會遇到任何危險嗎？

我真的親眼看過有媽媽因為一時激動

拋下自己的小孩不顧 過來跟我們合照

但萬一小孩就這樣不見了怎麼辦？

萬一小孩不小心受傷了怎麼辦？

人那麼多的場合連大人都有可能會跌倒受傷

更何況是小孩呢

他並對當晚生日夜訪「姜濤灣」幾乎釀人踩人事件感自責：

還記得今年我的生日

知道很多粉絲當天在銅鑼灣為我慶祝

我真的很感謝也很感動

所以拍戲結束後我也很想要在這麼重要的日子和大家打個卡合個照什麼的

但結果就是我一下車完全控制不了場面

一堆人把我們團團圍住

過程中還有一位粉絲跌倒

差點就出現人踩人的情況

真的非常危險

為此我也感到非常自責

沒有顧及到大家的安全

所以基於以上種種原因

漸漸地 我越來越少在私底下和粉絲合照了

之後，姜濤另外講關於粉絲送禮物的事情：

大部分時間我只收禮物和信件

因為我覺得這是大家的一片心意

但其實關於禮物的問題我也一直很想再強調

我很喜歡大家以寫信的方式表達支持或和我們交流想法

但實體的禮物就真的不方便接收

別說自己家裡

就連我們公司都快放不下了

我們也是人

只有一個身軀一個胃

那麼多食物、衣服我們怎麼可能吃的下和穿的了呢？（雖然食物我很有信心可以消滅完但是吃完變胖也會被大家說🥲….）

而且知道大家賺錢都不容易

所以真的不想你們浪費

於是，建議粉絲寫信，就是與他最好的溝通方法：「最好的做法真的就是用最便宜的一支筆和一張紙把你們所想的都寫下來給我（其實我經常出門都會順手拿兩封等在休息的時候看）」

他表示，深明自己以至MIRROR有今天成績，全靠是粉絲的支持：

有人也許會感到奇怪

為什麼我今天突然打那麼多字和大家說這些

是因為當聽到外界說我們mirror 的粉絲很不理智時我心裡都不好受

因為我知道

有你們我們才能走到今天

沒有你們的支持我們什麼都不是

只是有時候還是希望大家可以理解我們的困難和處境

我也不想當一個像當初什麼都和大家說沒事的偶像

我想和所有支持我的粉絲們成為朋友

所以才和你們說我所有的心裡話

一個機械式的偶像或許還是會得到大家的支持

但我想讓你們發自內心、慢慢去了解和認識真正的我

讓你們知道所支持的其實是個怎樣的人

姜濤續指，早前出國，令他有所反思：

在國外這段日子我也沉澱了很久

離開了所處環境才看得清很多事

我知道我們確實還有很多方面待進步和改善

無論是我們個人的技藝上

還是在其他種種我們本應處理得更好的事情上

請相信我們一定會虛心接受批評並努力改進

而不管怎樣

我都希望我們的粉絲們可以團結起來

大家都是家人

都是在支持香港這片土地上的歌手

我們要做的就是共同把我們的音樂做好

並讓越來越多人看到

也努力把香港的虛火

變成被廣泛認可的實火！

MIRROR隊友呂爵安（Edan）、ERROR成員193郭嘉駿，亦分別即在姜濤發文留言表示支持。

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