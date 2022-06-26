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【 串謀詐騙】涉多宗非法借貸騙案拘6人　涉額約82萬元

社會 11:52 2022/06/26

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（警方fb直播截圖）

警方今日（26日）表示，拘捕6人，涉嫌提供非法借貸服務予抽獎騙案的受害人，涉案金額約82萬元。

灣仔警區重案組第二隊主管盧偉德督察表示，在本月24日及25日，在旺角一個商業大廈搗破非法放債公司，並以串謀詐騙」罪拘捕６人，分別是4男2女，年齡介乎29至40歲，涉嫌與多宗騙案有關。在該公司檢獲約162萬元現金、大量借貸文件。在本月23日，接獲一名67歲受害人報案，指較早前收到電剩郵，騙徒訛稱受害人中了大獎，可獲獎金高達120萬元，其後騙徒要求受害人付出更多金錢，包括律師費、稅款及申請證明書費用，受害人將金錢匯入騙徒不同戶口，共損失82萬元。

經調查後，警方得悉騙徒知道受害人再無金錢儲入騙徒戶口，假扮銀行職員，訛稱可以轉介旺角財務公司借貸，幸好受害人已報案，無再受騙。其後鎖定在旺角財務公司，並在周五搜查，在該公司發現5人相信是公司職員，在假天花板上收藏約150萬現金、4部手提電話、大量借貸文件。案中牽涉一個犯罪集團，主腦負責管理公司等，成員包括董事、追數人等，聲稱可為作出受害人合法貸款。在本月25日再拘捕一名男子，涉嫌租用單位。

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記者：余思嵐

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