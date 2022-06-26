【聲夢傳奇2】Sabrina成冠軍大熱　Crystal出局爆喊好友Jasmine哭成淚人

▲ 年紀輕輕已經唱得很好！

TVB選秀節目《聲夢傳奇2》學員名單包括陳昊廷（Timothy）、陳晉軒（Jason）、趙紫諾（Sabrina）、趙頌宜（Maggie）、趙小婷（Pamela）、侯雋熙（Duncan）、金永衡 （Christopher 金仔）、江廷慧（Vivian）、劉詠彤（Angel）、李茵彤（Desta）、梁芷 菁（Crystal）、彭家賢（Zayden）、蕭呈謙（Nicole）、孫衣文（Mandy）、文佐匡（Sean）、 黃洛妍（Janees）、任暟晴（Jasmine）、XiX 成員莊殷玥（Vici）、劉芷君（Aster）、 梁善知（Crystal）、繆昀希（Charlotte）、鄧曉殷（Kiele）及楊秉頤（Caitlin）。

昨晚（6月25日）播出的《聲夢傳奇2》第3集，6位導師 Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）各自派出 Jasmine、Pamela、Crystal、 Angel、金仔及 Sabrina 進行對決。

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【聲夢傳奇2】任暟晴獲導師Gin Lee拍片教唱功 Chantel驚嘆13歲師妹Sabrina歌藝了得

超班演出

面對總監郭偉亮（Eric Kwok）、陳奐仁（Hanji）點評及現場25名專業評審評分，六歲與內地著名鋼琴家郎朗一起表演、十歲舉辦個人鋼琴演奏會的Sabrina，首兩集已憑超強履歷及超卓唱功大受關注，熱門指數持續攀升，獲封超班「大魔王」！

今集，Sabrina獻唱難度頗高的《說散就散》，不但聲線沉厚、音域亦相當廣，且感染力強，獲Eric Kwok大讚：「呢個世界發生咩事，點解十三歲係咁嘅？佢把聲好 正，好厚、有啲沉同沙，希望佢唔好變聲。」

最終Sabrina從25名專業評審手上獲得23盞綠燈，全場學員大表佩服，Sabrina 自己亦難以置信。網民對於 Sabrina 表現亦一致讚好，指她「唱歌有感染力」、「前途無可限量」又大讚她根本是爆燈之選，「超晒班」入決賽。

在台上獻唱時有板有眼但略顯拘謹的 Sabrina，一落台即回復「少女魂」，更曾極開心向製作組展示與偶像 Yumi（鍾柔美）合照兼大呼是「我的驕傲」。

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被指感情欠奉

昨晚第二高分是獲得19盞燈、另一熱門 Jasmine，3歲開始學唱歌劇的Jasmine， 經導師Gin Lee 教導後擺脫「古典唱法」，以甜美靚聲獻唱《玉蝴蝶》，最終令Gin Lee滿意收貨：「好有自己諗法，根基都好紮實。」

而出名「魔鬼」的舒文與伍仲衡則有感Jasmine感情欠奉，舒文更以激將法鼓勵 Jasmine：「玉蝴蝶愛嘅程度係去到死物都愛，係一個瘋狂嘅愛情，你明咗之後再大膽啲就得架喇，可以勁多30%。」

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Pamela和金仔表現不俗

第三最高分則為獲得17盞綠燈、同為熱門的Pamela，之前遭Eric Kwok批評唱歌似「新聞報導員」的她，今集贏回Eric Kwok正評謂：「成件事好見得人。」

至於獻唱《早班火車》的金仔，雖則只獲16盞綠燈，但網民卻普遍認為他唱得不俗，不但透氣聲控制得好，唱歌亦很有感情。

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Crystal出局爆喊

昨晚同陷陶汰邊緣的有之前已跌過入危險區的Angel，及在網絡頗受歡迎的Crystal，前者型格Look跳唱《發熱發亮》、後者則以可愛造型跳唱《I Wish》。

Crystal最終因音準問題獲得8盞綠燈，成首位出局學員。對於Crystal出局，不少學員大感意外及流淚，其中與 Crystal感情要好的Jasmine更是一聽到結果已哭成淚人，更在後台等候 Crystal 與對方相擁爆喊。

Crystal事後怪責 Jasmine搞喊自己：「我見到Jasmine喊，我就忍唔住。我哋應承過大家唔同組唔緊要，只要可以一齊走到後啲就好。當我知道我第一個被Foul，我攬住佢諗起之前講過嘅嘢，我就忍唔住。」