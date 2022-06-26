【東張西望】花10萬做微創手術抽組織驗乳癌　女病人半邊乳房被切去

▲ 一名女病人花10萬打算做微創手術，抽組織驗乳癌，結果發現半邊乳房被切去。

醫生及病人間的溝通很重要，最近TVB資訊節目《東張西望》採訪了一名懷疑患上乳癌的女士，向尋求專科乳腺科醫生求診，經溝通後決定進行手術抽取組織化驗。惟術後女病人發現手臂劇痛，拆開紗布後發現大面積的乳房被割去。女病人事後與醫生爭論但未達成共識，表示「3年來比死更難受」。

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事主李小姐每年都會到公立醫院進行婦科檢查，早在10年前已發現乳房有一粒細小組織，到2019年再做檢查時發現組織可能有病變，醫生建議抽針化驗，經3次抽針後仍未確診患上乳癌。由於李小姐在抽針後有發炎情形，因此她不想再接受第4次抽針，於是她經保險公司聯絡乳腺科醫生，希望透過手術抽取組織。

李小姐首次見乳腺科醫生時，帶備了公立醫院提供的乳房造影及超聲波報告。與醫生溝通期間，李小姐沒有特別去問手術詳情，只是表達要盡快抽取壞組織來化驗。

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外科專科醫生馬國權接受節目組訪問時表示，醫生在手術前會向病人講解做手術原因、手術好處壞處及代價，以及提供其他選項，讓病人清楚了解風險後再簽署手術同意書、麻醉同意書，再安排入醫院做手術。

李小姐憶述接受手術當天醫生遲到，麻醉甦醒後李小姐獲醫生告知「放心，你沒有癌症，完全無事」。而李小姐一醒來發現手臂極痛，詢問醫生後卻不果。一周後李小姐覆診，醫生為她打開紗布，她看到傷口後很震驚，表示差點暈倒：

我好大聲問醫生點解切開咗？點解開刀？點解唔係微創？跟住佢好冷漠同我講，我唔開刀點睇得清楚？

李小姐形容傷口位置在「9點幾鐘至1點鐘」，又表示：「當時好得人驚，凹陷咗，因為中間一下割開，好深切落去，慘不忍睹」整個手術共花了李小姐10萬元，手術後她曾多次向醫生求助，但未得到預期答案。李小姐手術後更需接受物理治療及職業治療，手臂難以舉高，後遺症持續3年。

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節目組聯絡了負責手術的醫生，獲醫生電郵回覆已清楚說明手術的目的、程序、風險及有可能出現的併發症，並表示在手術前的抽針檢查，病人已被診斷乳癌，同時病人曾被診斷五十肩，因此手術後出現的問題與乳房手術無關。醫生表示病人清楚知道，進行非內窺鏡微創乳房 手術，而手術已達至切惡性腫瘤目的。

除了未確定何時確診患癌，李小姐亦向節目組表示：

唔明白組織咁細，細得只有半厘米，醫生要將我半個胸割咗。

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責任編輯：羅嘉欣