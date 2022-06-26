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【過渡性房屋】洪水橋過渡性房屋改用橫向佈局　市建局正爭取項目一年內完工

社會 12:56 2022/06/26

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（市建局行政總監韋志成網誌提供）

仁愛堂洪水橋過渡性房屋項目「仁愛居」日前舉行動工儀式，是市建局首個提供技術支援的過渡屋項目。市建局行政總監韋志成今日（26日）表示，項目改以「橫向型」單位設計，盡用牆身空間設置窗戶，增加單位採光度，將提供410個過渡房屋單位，預計在明年入伙，協助已輪候公屋超過3年的基層市民，在獲編配單位前改善居住環境。

韋志成在網誌指，「仁愛居」採用「組裝合成」建築技術，以「先裝後嵌」的概念，將單位的建造工序從地盤轉移至廠房，讓承建商可以在地盤平整及地基工程進行期間，同步於廠房內建造組件，讓兩項工序並行推進，縮短整體建築時間，亦減少建築廢料，更為環保。

傳統的過渡房屋一般採用「直向型」佈局設計，但「仁愛居」項目將組件改以「橫向型」佈局，盡用牆身空間設置窗戶，增加窗戶的總面積。以一個實用面積約250平方呎的三人單位為例，「橫向型」單位的總窗戶面積達到約50平方呎，是「直向型」單位窗戶面積的3倍。

這種設計亦大幅縮短單位由大門至窗戶的距離，有利陽光照射到單位不同地方，加強採光；增加窗戶數目還有助加強天然通風，讓住戶在酷熱天氣下也會感到較通爽，減低開啟冷氣的需要，節省電費開支。

他又稱，除仁愛堂項目外，市建局亦為打鼓嶺的博愛醫院項目提供顧問服務，兩個項目共提供約1,000個過渡房屋單位，將進一步參與仁愛居的詳細設計及建造期間的管理工作，爭取在1年內落成，並採以橫向型布局避免出現「黑廁」，並增加窗戶數目，加強天然通風。

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責任編輯：余思嵐

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