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【MIRROR成員】神徒為Anson Lo辦連串慈善活動慶生　請全港市民搭天星小輪【內附詳情】

娛樂 13:31 2022/06/26

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教主月開始了！

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）將在7月7日迎來27歲生日，Anson Lo盧瀚霆國際後援會將聯同「天星小輪」為全港市民帶來「慈善生日月」第二擊。

去年「教主」生日時，「神徒」鋪天蓋地的大型應援，令尖沙咀碼頭變成猶如「教主碼頭」一樣。

最新影片推介：

免費乘搭天星小輪＋打造「教主碼頭」

為了延續這項盛事，今年盧瀚霆國際後援會由6月27日開始，將尖沙咀碼頭外牆換上「Anson Lo & Sontos Giving Day」的主題。

與此同時，在「教主」生日當天(7月7日)，全港市民更可免費乘搭天星小輪來回尖沙咀至中環。

同時於7月2日至7月10日期間，將尖沙咀碼頭及中環7號碼頭打造成「教主碼頭」，包括碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等分別設有「Anson Lo & Sontos Giving Day」主題佈置、「免費乘搭來回尖沙咀至中環」和「HAPPY BIRTHDAY」 字句等，一同與市民分享這份喜悅，意義非凡。

盧瀚霆國際後援會希望藉著「教主」生日，透過今次「免費乘搭」活動為全港市民送上最地道、最貼地的一份禮物，在疫情下發放正能量， 與大眾同舟共濟。

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舉行慈善義賣

為了回饋社會，當中6月27至7月10日於旺角朗豪坊舉辦的「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」，其中一項周邊產品亦是與天星小輪有關，而整個 Pop-UpStore 的收入扣除成本後，將全數捐予十間本地機構，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、 「拯救貓狗協會」、「阿棍屋」、 「大樹下」、「Paws United Charity」、「綠領行動」、「長春社」及「環保觸覺」。

撰文 : TOPick柴犬出動

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