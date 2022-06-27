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【DSE 2022】巴裔女生DSE失手不言棄　半工讀五年終獲城大錄取追尋教師夢

社會 00:05 2022/06/27

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Basma堅信：「DSE不是人生的終點，而是另一個章節的新開始。」

中學文憑試（DSE）將於下月放榜，莘莘學子將要抉擇升學之路。放榜或有人歡喜有人愁，少數族裔女學生畢貝莎（Basma Akbar）雖一度失手，但始終堅信「DSE不是人生的終點，而是另一個章節的新開始」，經歷5年半工讀生涯終獲大學錄取，繼續追尋教師夢。

Basma從小立志入讀大學，夢想成為中學英文老師。惟她在應考2017年DSE時，因數學科失手，與大學學位失之交臂。基於家庭文化的緣故，Basma的父母均認為女生應盡早工作及成家立室，不支持她繼續升學。然而，Basma深信知識改變命運，不顧家人意見繼續追尋夢想。

Basma起初入讀其他專上院校的基礎文憑課程一年，在第二個學期開始半工讀生涯，負責自己的學費與生活費。基礎文憑畢業後，她聽從家人意見升讀款待及服務管理副學士課程，因經歷酒店實習工作後，令她明白自己不適合輪班工作的生活，於是決心在完成首個副學士學位後，繼續追尋教師夢，再花兩年時間修讀香港大學附屬學院的文學副學士（英國語言及文學）課程。

家住貝澳的Basma，上學來回需時4小時，所以要妥善管理時間。「我將課堂集中編排在每星期的3天，而其餘4天則到咖啡店上班，每天工作8.5小時。」她坦言半工讀的日子相當辛苦，曾試過只睡一小時，便要起床上班或讀書，「同學做功課可以用10小時，但我只能花5小時，變相影響了學業成績」。

雖然Basma英文科成績優異，但由於有3年時間沒有修讀英文科，在入學時仍感吃力，最終花了一個學期逐步追回進度。她感激港大附屬學院老師的耐心教導：「這裡的老師都很幫助我，很有耐性，老師不會質疑你，反而是用心會教好你。即使同樣的問題我問10次，老師都會答10次，直至100%明白為止。」

經歷近5年的半工讀生涯，Basma已修畢第二個副學士課程，皇天不負有心人，她獲得香港城市大學的文學士（英語語言）課程錄取，將於今年9月入讀三年級，成為一位名正言順的大學生。

回首5年求學之路，Basma感慨萬分，鼓勵應屆考生要聆聽自己的內心，選擇自己喜歡的學科入讀：「DSE不是人生的終點，而是另一個章節的新開始。即使DSE失手，亦不需氣餒，有很多途徑可以重新開始。」Basma將會繼續半工讀，以完成大學學位，期望日後再攻讀學位教師教育文憑，成為一名中學教師，以自身經歷勉勵學生積極追尋夢想。

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記者：黃穎津

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