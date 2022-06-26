【打擊走私】港澳海關聯合海上緝私拘4男　檢逾1.1億元走私貨

▲ 香港海關與澳門海關聯合行動打擊海上走私活動。(新聞處提供)

香港與澳門海關聯合打擊海上走私活動，本月偵破兩宗案件，共檢獲市值估計超過1億1千萬元的走私物品，包括貴價食材、紅酒、電子產品，亦首次發現大批港幣現金，不排除屬於犯罪得益，當局會調查兩宗案件是否涉及集團式運作。

海關今日（26日）指，鑑於近期香港和內地執法部門嚴厲打擊快艇及跨境陸路走私活動，香港海關和澳門海關相信有不法分子為逃避執法部門的追查，轉用內河船由香港經澳門走私物品到內地，遂展開聯合執法行動予以打擊。



澳門海關本月16日透過與香港海關的情報交流，截查一艘由香港出發往澳門的目標船隻，在船上檢獲一批市值約6500萬元的懷疑走私貨物，包括貴價食材和電子產品，並拘捕2名年齡分別為40歲和69歲的懷疑涉案男子。



香港海關則於本月18日透過情報分析，在香港西面水域截查一艘前往澳門的內河船，在船上檢獲一批懷疑走私貨物，包括紅酒、美容針劑、配方奶粉和電子產品，估計市值約2200萬元。此外，海關人員亦發現走私分子利用船上的貨櫃走私現金，並檢獲約2300萬元。跟進調查後，香港海關拘捕兩名年齡分別為45歲和76歲的懷疑涉案男子。



走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產，不論全部或部分、直接或間接，代表任何人從可公訴罪行的得益，而仍然處理該財產，即屬犯罪。一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及監禁十四年，而相關犯罪得益亦可被沒收。

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責任編輯：余思嵐