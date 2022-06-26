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【外賣刺身】港媽外賣刺身發現白飯墊底　獲壽司店回覆以飯取代蘿蔔點綴

食用安全 14:29 2022/06/26

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有網民在一間連鎖壽司店外賣刺身，發現白飯墊底。

壽司刺身一向深受港人歡迎，惟最近有一名港媽在網上分享，指自己在一間連鎖壽司店外賣盒裝刺身，卻發現刺身下有白飯在底部，令她無所適從。有網民笑稱是「海鮮丼」，也有人說笑是讓事主自製壽司才送飯，而事主後續也得到店方回應。

最新影片：

據Facebook群組「香港壽司刺身關注組」，一名女網民最近發帖稱，自己在一間連鎖壽司店外賣盒裝刺身，見到有白飯在底部，於是在網上求教：「本想食刺身減肥，但而家見到飯底唔知點好？」

    點擊圖片放大
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事主其後又有在帖文下方回應網民，表示發現三文魚刺身內有魚骨，但平時用來點綴刺身的蘿蔔絲卻找不到。而帖文也引來不少網民留言議論：

    點擊圖片放大
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隨後事主再更新帖文，表示食店客戶服務職員已聯絡她，並解釋是由於沒有蘿蔔絲，因美觀問題改用白飯墊底。事主指，職員向她承諾會提示員工，下次沒有蘿蔔絲要即時製作，並指可改換其他食物作補償。而事主隨後也已換了另一盒食物。

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責任編輯：羅嘉欣

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