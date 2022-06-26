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【聲生不息】炎明熹唱《我的驕傲》飆高音挑戰容祖兒　阿倫撐場唱《無言感激》答謝粉絲

娛樂 16:06 2022/06/26

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今集大家絕不能錯過！

在今晚（6月26日）播出的節目《聲生不息》特別之處，除所有參與歌手首度與現場觀眾一起安坐台下睇騷外，亦取消了PK環節，歌手們將根據事先在網上進行的「組隊意向調查」作參考分成8組，攜手唱出配合主題的歌曲， 並請來糖妹(黃山怡)擔任助演嘉賓。

【聲生不息】返內地拍《聲生不息》不影響學業　炎明熹：每日朝早有上網課

攜手獻唱金曲 譚校長亮相節目

今集歌單為：林子祥、毛不易《獅子山下》、 劉惜君、林曉峰《我的中國心》、李健、曾比特《萬水千山總是情》、葉蒨文(Sally 姐)、單依純《愛是永恒》、李玟、馬賽克樂隊《強》、楊千嬅、周筆暢《當我想起你》、糖妹、炎明熹(Gigi)、安崎《我的驕傲》，以及李克勤、魔動閃霸 《中國人》。

另外，以嘉賓身份現身的譚詠麟除即場獻唱首本名曲 《無言感激》，藉歌曲感謝粉絲一直來的支持，更與內地著名歌手那英帶頭獻唱歌曲《東方之珠》。

譚校長亮相節目。

糖妹、Gigi 及安崎表現吸睛

眾多演唱歌曲，以糖妹、Gigi 及安崎《我的驕傲》最為吸睛。3人穿上全白色戰衣上陣，各有美態，加上現場刻意打造的燈光，令劉惜君亦忍不住驚嘆恍如看到天使。

她們一開始即晒冷鬥飆高音，聲線清脆之餘極具感染力，配合中段的三重唱。惜君事後續指糖妹是「Mini陳慧嫻」，歌聲與外貌均與對方有幾分相似。

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Sally姐與單依純演出冇得輸

另一組引發高潮的組合，則為Sally姐與單依純的《愛是永恒》。

雖然二人年齡足足相差39年，但聲線卻出奇的夾，被李克勤譽為「歌唱天花板」 的依純面對Sally姐零怯場，將歌曲高音及激昂部分演繹得完美無瑕，二人獻唱完畢即贏得全場如雷掌聲，場面相當震撼。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

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