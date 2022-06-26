【最新疫情】今增1917宗確診個案　本地感染1,799宗【不斷更新】

▲ （梁偉榮攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午出席疫情記者會。本港今日（26日）新增1917宗確診個案，本地感染1,799宗，另有118宗輸入個案，沒有新增死亡個案。

【16:55】確診個案或有機會再上升

疫情評估方面，張竹君表示現時的疫情緩慢上升，確診個案或有機會會再上升。

【16:48】

富泰護理安老院有2名確診人士曾到屯門卓爾廣場海港酒家，而院舍亦愈來愈多個案，料感染BA.2.12.1。張竹君表示，仍須留待當局再了解海港酒家的通風系統。

【16:45】沙田威爾斯親王醫院腫瘤科男女混合病房再多2人確診

沙田威爾斯親王醫院腫瘤科男女混合病房再多一名護士及服務助理確診，情況穩定。何婉霞表示當局正調查兩宗個案與早前個案的關係，有關病房已停收新症等，會繼續與中心跟進最新情況。

【16:40】5宗源頭不明BA.2.12.1個案

增多11宗BA.2.12.1個案，包括屯門卓爾廣場海港酒家再添2名食客染疫，群組共有38名食客及4名緊密接觸者；其他個案包括3宗涉富泰護理安老院的院友及一名東旭苑東麗閣的人士；另有5宗源頭不明，包括住寶馬山道24號豐林閣2座、禮頓山。即看：【下一頁】

【16:35】新增兩間院舍出現個案

118宗輸入個案中，有62是機場揪出，53宗是檢疫酒店期間找出，另有3宗是檢疫後才找出，其中一宗是本地個案。今日新增兩間院舍個案，涉長沙灣耀耆頤養院暨日間中心，兩名院友及兩名職員確診，其中三人已打三針，只有一人打兩針，有40多人須檢疫、文化村美善長者之家一名夜間護理員確診，沒有打針，30多名院友及員工須檢疫；至於富泰護理安老院再多3人確診。

學校方面，五邑司徒浩中學2C班早前出現確診者，該校另一班別3C班再多4宗個案，有關班別須停課，暫沒發現兩者間有關鏈；聖士提反書院女生宿舍有3學生1舍監確診，有9人須檢疫。即看：【下一頁】

【16:33】沒有新增新冠病人離世個案

何婉霞表示，今日沒有新增呈報嚴重及危殆個案，近日感染的個案都是輕微及穩定個案。過去一天亦沒有新冠病人離世。即看：【下一頁】

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記者：TOPick港聞組