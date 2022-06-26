【打擊罪案】「猜猜我是誰」騙徒扮兒子聲稱被捕　8旬翁被騙15萬「保釋金」

▲ 「猜猜我是誰」騙徒扮兒子聲稱被捕，8旬翁被騙15萬「保釋金」。（資料圖片）

8旬老翁誤墮「猜猜我是誰」騙案被騙15萬元。葵青警區早前接獲一名85歲男子報案，指於6月22日收到懷疑是「猜猜我是誰」騙徒的來電，騙徒聲稱是受害人的兒子，並指被警方拘捕，要求受害人到指定地方交保釋金，受害人遂按指示乘搭的士到指定地方將約15萬元現金交予懷疑騙徙。受害人在事後聯絡兒子，懷疑受騙，於是報警。

葵青警區重案組人員根據線報及經深入調查後，於6月24日及昨日（25日）在油尖區和九龍城區拘捕1名本地男子及2名本地女子，年齡介乎26至36歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。

行動中，人員檢獲多部手提電話及被捕人懷疑犯案時身穿的衣物。所有被捕人現正被扣留調查。行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。

警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

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記者：黃穎津