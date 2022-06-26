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【第五波疫情】何婉霞指近期感染病人病情輕微　威爾斯親王醫院再多2員工染疫

社會 16:37 2022/06/26

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（陳永康攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（26日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

何婉霞指，目前有601名確診病人留醫，當中99名為新增確診病人；現有11名危殆病人、12名嚴重病人留醫，當中3名危殆病人於深切治療部留醫。

何婉霞表示，近期感染病人病情都較輕微及穩定，入院人數雖較數星期前有輕微上升，但需入住隔離病房、病情嚴重或危殆的病人數字均沒有大幅飆升，整體仍維持在平穩的狀態。昨日亦沒有新增死亡個案。

何婉霞續指，沙田威爾斯親王醫院臨床腫瘤科男女混合病房再多1名護士及1名病人服務助理確診，2名員工情況穩定。她指當局正調查新增2宗個案與先前6宗個案關聯，現時該病房已暫停接收新症及探訪，亦已進行清潔及徹底消毒。

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記者：黃穎津

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