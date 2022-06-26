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【取消對沖】積金局指能加強打工仔退休保障　料積金易平台首兩年行政費降三成

社會 15:56 2022/06/26

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（資料圖片）

立法會三讀通過取消強積金對沖條例草案。積金局主席劉麥嘉軒今日（26日）表示，一直以來，對沖安排無可避免令強積金資產流失，削弱了強積金的退休保障功能。取消對沖安排日後實施後，計劃成員將會有更充足的資產作滾存增值，善用複息效應的特點，加強退休保障成效。而現正全力構建中的「積金易」平台，可進一步大幅降低行政成本，預計平台推出首兩年，計劃成員須支付的計劃行政費可平均降低三成。

劉麥嘉軒在網誌指，指自2000年實施強積金制度起，積金局配合政府不斷改良強積金制度，在21年間制定21組法例修訂，務求為計劃成員提供更佳的退休保障。積金局一直鼓勵僱主和計劃成員作出額外的自願性供款，以增加退休儲備。

她稱，根據積金局資料，自願性供款的金額由2004年的$23億，持續增加至2021年的$150億，上升約550%。而「可扣稅自願性供款」自2019年4月推出至今年3月，累計總供款額超過$64億，帳戶數目約有62,000個。

在投資回報方面，強積金總資產值當中約三成是淨投資回報（已扣除費用及收費），自制度在2000年實施以來至2022年3月底的年率化淨回報率為3.6%，高於同期的1.8%年率化通脹率，跑贏通脹。至於收費方面，經過積金局和業界多年努力，強積金基金平均基金開支比率已由2007年的2.1%降至最新（截至2022年5月底）的1.39%，減幅超過三分之一。

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責任編輯：余思嵐

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