【工會解散】醫管局員工陣線宣布本周四正式解散

▲ (醫管局員工陣線fb)

醫管局員工陣線今日（26日）社交網站表示，已於本月24日舉行特別會員大會，並投票通過進入解散程序，將於本月30日正式解散。

醫管局員工陣線指，「成立至今雖然只有兩年多，一起走過了高高低低，經歷過罷工、集會、街站，也經歷過政治打壓、白色恐怖，甚至連前主席余慧明也身陷囹圄。在各方的壓力，以及現今的政治低氣壓下，最終還是通過動議宣告HAEA解散，感謝各位同行者一直的支持表示感謝。」

「自2019年以來，工會一直是政權著手打擊的對象，工會的完結絕非整場抗爭運動的句號，2019年的一切依然發生於法庭、牢獄及每日的荒誕當中。日後，還盼望大家堅持追求自由的信念，把拒絕向荒謬屈服的勇氣散播出去，繼續自身的革命。自由不可能是一朝一夕就可以爭取，自由和極權的對抗可以是數以十年計。」

醫管局員工陣線於2019年反修例事件期間成立，屬醫管局僱員工會，曾有2萬會員。工會於新冠肺炎爆發之初，發起醫護罷工要求政府「封關」。前主席余慧明因涉民主派初選案，早前被控涉違國安法，被控串謀顛覆國家政權罪，至今仍還押。

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責任編輯：余思嵐