【財爺網誌】陳茂波：香港須維護中央在港全面管治權　未來5年要全力解決土地房屋問題

▲ 財政司司長陳茂波。（經濟日報資料圖片）

財政司司長陳茂波今日在網誌表示，香港未來幾年將繼續面對複雜、嚴峻且多變的外在環境，必須持續維護中央權威和在港的全面管治權；又指在未來5年，新一屆政府亦要全力解決土地房屋問題。

特區政府換屆在即，將會過渡至新班子、留任財政司司長的陳茂波，今日以「新起點、新征程」為題發表網誌。他形容，今年是香港回歸祖國25周年，作為「一國兩制」在香港實踐的里程碑，正邁入由治及興的關鍵起點上，讓人對未來充滿期盼。

陳茂波指，過去4分之一世紀，香港發展道路即使有曲折高低，但緊靠祖國、在中央愛護和堅實支持下，香港即使經歷風雨，每次都迅速復原，且不斷茁壯成長，香港人也一直靈活變通、勤奮拼搏。

他又指，政府近年大力投資在創新科技，同時推動文化演藝、體育事業等的發展，就是希望提升香港的核心競爭力，並讓市民尤其是年青人有多元舞台，按志趣實踐自我、實現夢想。

陳茂波預計在未來幾年，香港仍處於正在深刻變化的國際政治經濟大局中，將繼續面對複雜、嚴峻且多變的外在環境，因此維護國家主權、安全和發展利益，確保「一國兩制」實踐行穩致遠，穩守香港金融安全，同時鞏固和提升香港作為國家的國際金融中心的角色，非常重要。

他表示，牢固國家觀念，深入認識、學習和捍衛香港的憲制秩序，維護中央的權威和在港的全面管治權，是一項必須持續推動的核心基礎工程。

他又認為，政府必須有更大作為，解決市民最關切的各種民生問題，當中的土地房屋問題，更是困擾香港社會已久的痛點，強調要竭盡全力和社會各界一起提速破解這個問題。

另外，對於國家主席習近平將出席新班子就職典禮，陳茂波形容，是體現習近平對香港發展的高度重視和對香港市民的親切關懷，也反映了中央對「一國兩制」成就的高度肯定，以及對香港邁向由治及興的全力支持，有利於增強信心。

他又指，很高興和感恩能加入新一屆政府管治團隊，繼續和大家一起齊心合力，為香港美好、繁榮的未來努力打拼。

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記者：胡偉明