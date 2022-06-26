【全民造星IV】Strayz成軍後首個公開演出　懷感恩心情踏上舞台

由《全民造星4》幾位參賽者趙展彤（VAL）、黃斯琪（CK）、何榛綦（榛綦）、曾家瑩（Ariel）及林暐翹（暐翹）自資組成的女團trayz，於昨日（6月25）首度成團後齊在公開場演出。

幾位成員的心情都十分興奮，為這次演出更做足準備，窩心的5人更自備禮物送Fans，反客為主冧爆Fans。

解釋隊名意義

Strayz隊名源自「Stray（流浪）」一字，象徵隊長VAL、副隊長CK、暐翹、榛綦及Ariel 5人是一班流浪的小朋友。以「流浪」形容自己，VAL解釋道：「我哋冇簽公司，自資做自己想做嘅音樂，因而得名。」

昨日，5人以女團身份首度出Show，參與《TIME’S UP Live》，演繹《#A5110》、《純孩兒》及《Stray》3首作品，其中《Stray》更是他們即將推出的首支派台歌，於派台前讓觀眾先聽為快。

懷感恩之心上台

首度以Strayz名義演出，大家都既開心又期待，眾人更十分重視這次演出，特地於演出前3星期將歌曲重新編曲，再加以練習。

CK表示：「得知有演出機會嘅時候，當下好興奮係真嘅。雖然籌備演出時遇到唔少困難，但我哋都有準備好自己，亦有勤加練習，希望做到最好，同時亦希望每位成員演出得舒服，觀眾又睇得開心。」

CK更指，他們都是懷著感恩的心情踏上舞台，這次演出拼盡全力。

而首度演唱《Stray》，暐翹坦言十分期待：「因為首歌對於我哋嚟講意義好大，當中所有歌詞嘅意思都係我哋想表達嘅Message（訊息）同感受，所以想用好真誠同開心嘅感覺去唱俾大家聽。」

Ariel情急智生

不過在昨晚的演出中，Strayz在準備唱第二首歌時，現場出現了技術問題，一直未能開始演唱，Ariel隨即情急智生，在台上以爛gag當笑話，與VAL一唱一和，成功帶動了現場氣氛。

事後暐翹笑言：「Ariel係我哋嘅笑話擔當，我哋平時相處都係咁樣。」Ariel則繼續搞笑道：「其實係Plan咗有個位俾我講笑，所以唔使擔心。」

而處女演出過後，VAL坦言剛開始時略帶緊張，她說：「唱第一首歌時係有少少緊張，跟住第2、3首歌就放鬆晒！」Ariel也指見到朋友在台下不停在拍她，看到熟人的她心情也變得輕鬆起來。

而CK則道：「我在《純孩兒》時有啲尷尬，因為有啲位我冇乜得唱，行行企企，但因為好多Cam（攝影機）對住我，就諗住擺甫士，但擺極都唔啱，好在跟住第3首可以郁動多啲，令我真係釋放！」

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被粉絲感動

對於Strayz的首度登場，CK只俾自己60分，因為她覺得可以做得更加好，Ariel則表示要睇Playback才知表演如何，但感覺上，應該可以有70至80分。

而台下Fans熱烈的反應，都教眾人十分感動，特別是VAL，她說：「見到台下好多燈牌，好開心，好想完Show即刻出去搵佢哋！」

暐翹又透露，為了答謝Fans的厚愛，她們特別為Fans準備了小禮物，她說：「榛綦係我哋嘅廚藝部，佢整咗曲奇，再加埋我哋做嘅心意卡，送俾Fans。」平時只見Fans推出應援撐偶像，但Strayz卻自製禮物送Fans，夠晒反傳統呢！