【確診群組】聖士提反書院宿舍3學生1舍監確診　五邑司徒浩中學3C班增4宗個案

本港疫情回升，確診宗數持續破千，本港今日（26日）新增1917宗確診個案，本地感染1,799宗，另有118宗輸入個案，沒有新增死亡個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今午（25日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

張竹君指，118宗輸入個案有62名在機場截獲。群組方面，耀其療養院暨日間中心2院友2工作人員確診，40人檢疫；文化村美善長者之家夜更護理員確診，30多人須檢疫。富泰護理安老院多3名院友確診，至今有15人染疫，包括10名院友及5名工作人員。

五邑司徒浩中學3C班增4宗個案，同班35人需停課一星期，同2C班未有關連。聖士提反書院college home dormitory 4樓3名學生及1名舍監確診，同層9人需檢疫，該3名學生就讀4B班，同班有另一學生感染，停課一星期。

屯門嘉才里BA.4.5家人檢疫確診。BA.2.12.1新增11宗個案，其3中卓爾居海港酒樓多3宗個案，屯門富泰安老院3名院友及相關人士確診。5個源頭不明個案分別居於寶馬山道豐林閣2座、百福花園L座、勝利道凱旋居、映灣園悅濤軒11座、禮頓山2B。

沙田威爾斯親王醫院臨床腫瘤科男女混合病房群組，新增1名護士及1名病人服務助理確診。

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記者：蘇文軒