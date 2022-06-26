【新冠疫苗】本港近日逾千宗確診個案　聶德權：高接種率無大增重症死亡個案

▲ (聶德權社交平台fb)

公務員事務局長聶德權今日（26日）表示，本港在本月上旬取得首兩針新冠疫苗9成接種迎的成果，即使近日個案持續每日過千，亦無引發重症及死亡個案急升，是高接種率的屏障作用，相信未來政府會繼續推行「疫苗接種計劃」及相關便捷措施，市民亦應適時接種第三針和第四針。



聶德權在社交平台指，2021年8月5日，不足半年時間，第一針達5成接種率，緊接在8月27日增至6成。雖然中段接種需求放緩，但隨著公眾對疫苗效用及安全性認知的提升，加上今年初疫情變化，12歲或以上人口在今年3月5日達到第一針9成的接種率，並終在本月上旬取得兩針9成接種成果。為加強疫苗的保護性，在年初擴大第三針接種，並按專家建議，降低接種年齡，又縮短第二及第三針間的相隔時間。至今社會已有超過431萬人打齊三針，接種率逾6成；高風險的市民開始接種第四針。

公務員事務局傾力增加多個接種渠道，在全港18區舉辦多場地區外展接種活動，在4月展開「疫苗到戶接種服務」，為70歲或以上長者，以及因病患或殘疾而行動不便人士上門打針。至本月底，收到約3萬人登記到戶服務，已上門為27,000人次接種。學童方面，派出外展隊或流動疫苗接種車到校打針，又安排學童到疫苗接種中心，還特別安排特殊學童到醫院或接種中心打針。

為院舍長者接種先後共有17個外展接種隊參與。外展隊先在3月18日前達成首階段目標，到全港約1,100間安老和殘疾院舍，為合適院友接種起碼第一劑疫苗；及後又於4月15日前，再為所有院舍安排至少兩次外展接種服務。目前院舍第一針接種率已逾9成，第二針接種率也超過8成，第三針則接近3成。

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責任編輯：余思嵐