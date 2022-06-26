【家傭風波】孫慧雪家傭徹夜失蹤講大話　雪雪寫長文揭外傭7宗罪：不可思議

▲ 孫慧雪的工人姐姐又出事！

孫慧雪（雪雪）雖然已婚兼成為人母，但依然活躍於幕前工作，故她一直有聘請家傭幫忙分擔家務。不過雪雪每次請工人姐姐的經歷都不太愉快，皆因她以往的工人姐姐試過欠債、偷東西，更有一個是犯罪集團，真的相當恐怖。

最近雪雪透露請了一個新姐姐，誰知又出現問題令其十分苦惱，雪雪在今日凌晨於社文網發文：「新請咗位姐姐，今日放假但到而家2:33am都唔返屋企，你哋覺得應該點做？」又透露該名新姐姐第二次放假已去了找男朋友並想在外過夜。

隨後，雪雪再發文表示姐姐最終在早上6時回家，並一直不願起身，雪雪要自己洗碗兼照顧小朋友後，直至十一時再叫醒對方。

對於姐姐徹夜失蹤，她仍不認錯：「佢話我唔舒服咪唔返嚟囉！我話你唔洗講大話啦！所以已經同佢分手。」

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而雪雪亦自認EQ很高，並與大家分享姐姐的七大不思議事件：

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1.本來應該到嗰日，即第一日，佢失聯，後來再出現話前僱主幫佢搞farewell party, 所以失蹤咗一日。 2. 嚟到唔做嘢，我洗衣籃傾瀉，我哋問佢係咪唔識用洗衣機啊？不如教你呀，佢話：我識呀，已經幫自己洗咗幾機衫，然後我先發現，係喎！晾起全部都係佢啲衫！ 3. 佢嚟到第一日，要求每晚都要有me time做運動，都唔緊要，但係佢晚晚一早就自己收工，唔會再幫手，然後攞瑜伽蓆，換晒full set運動衫，做瑜珈！跟住又係洗自己啲做完運動嘅full set運動衫唔係我哋啲衫。

最好笑是雪雪指姐姐面試時指自己十分內向，不喜歡外出：

4. 面試時，佢話自己好內向，唔鍾意出街，剩係會匿喺屋企，除非有緊要事要辦先出去，下午兩三點都已經會喺屋企，結果第一日放假，佢話夜晚11點先返，我哋好驚訝，話佢interview都唔係咁講，佢話我鍾意匿喺男朋友屋企，可能我幫慣外國人做嘢，同你地style唔同。

她又指姐姐經常偷懶，更弄破窗子：

5.佢做咗幾日，表明自己就做唔晒啲嘢㗎啦，你哋請多個姐姐嘅時候，我再同佢傾，點樣合作做你哋屋企啲嘢啦其實我屋企只得我、老公同小朋友，小朋友已經盡量自己湊，接送都係我同老公，有家教老師喺度嘅時候，佢都唔幫我哋執床，自己去咗me time。 6. 最誇張嘅係：第一日入屋，佢用神力推咗我屋企隻窗落街！！！！真係非常好彩係無傷到人！！！之後佢同我講， 隻窗係自己跌咗落街！（註：隻窗喺工人房）

最後，雪雪還表示叫姐姐幫忙拿東西，豈料對方指拿不到，要求他們自己做，又指其家中是新裝修，有驗窗，是次經歷是人生裏很難忘的事。

雪雪的帖文一出，隨即引起網民討論，更叫她應報知入境處，將她列入黑名單，又表示她認真不好彩，次次都遇上那麼差的姐姐。

而雪雪亦有回覆網民表示多次之經歷令她學懂不會再心軟！

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