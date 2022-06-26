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【污水陽性】香港仔華富閣及太古城等污水呈陽性　當局派19萬快測包

社會 16:37 2022/06/26

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

( 陳靜儀攝)

政府今日（26日）表示，南區及東區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約19萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
　　 
快速測試
 
南區 — 華富閣、富臨軒、利東邨、高寶閣、鴨脷洲中心、金發大廈、南區．左岸、百良大廈、利豐大廈、僑民大廈、樂景大廈及怡安大廈

東區 — 太古城、新都城大廈、百福大樓、鴻福大樓及幸福大樓

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐
 

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