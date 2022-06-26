【MIRROR成員】Edan《闔家辣》最新MV首播　導演Coba公布7月1至3日推優先場

▲ 《闔家辣》導演鄭晉軒

由鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）及吳君如監製兼主演的溫情喜劇電影《闔家辣》，將於7月14日上映，並於7月1日先推出六場優先場。

《闔家辣》導演鄭晉軒（Coba）昨日（6月25日）到銅鑼灣時代廣場迎接電影主題曲《辣到出汁》最新MV首播，更與現場巿民合照及送贈電影精美禮品，場面熱鬧。

此外，有Edan粉絲現場派贈應援物品，支持首播儀式，由於氣溫達32度，導演雖大汗淋漓仍有求必應跟現場粉絲合照，逐一簽名，窩心粉絲遞上紙巾給導演抹汗。

鼓勵撐過低潮

《闔家辣》團隊及演員特別在久未消退的疫情下努力為大家打氣，Gigi、Edan及吳君如，特別灌錄《闔家辣》電影主題曲《辣到出汁》，為大家集氣，鼓勵大家撐過低潮。

MV內容當然少不了《闔家辣》戲中的精彩畫面情節，人氣偶像Edan的清新演繹，與及令觀眾忘憂爆笑的中基、Gigi、君如傾力演出，還有玩得talk得的Dee哥何啟華及林家熙（Locker）增添色彩。

呼籲別買黃牛

《辣到出汁》MV首播後，Coba跑上戲院，為預售7月1日優先場戲票打氣，引來不少粉絲跟隨。

在昨日（6月25日）發售的7月1日的6場優先場，於下午3時半開售，秒速售罄。今日（6月26日） 開售7月1日、7月2日及7月3日優先場門票，並於下午3時在官方社交媒體公布詳情。

由於出現戲票炒賣黃牛飛情況，電影公司呼籲粉絲不要購買，優先場將陸續推出。