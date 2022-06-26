【3區污水陽性】屯門、油尖旺、灣仔污水陽性　民政事務總署派逾13萬套快測包

▲ (新聞處提供)

民政事務總署今日（26日）表示，屯門、油尖旺及灣仔區採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，向區內住戶、清潔及物管員工派發共約139,000套快速測試套裝。

快速測試

屯門-翠寧花園、恒順園、置樂花園、彩華花園、錦暉花園、冠峰園、海典軒、恒豐園、龍成花園、凱德花園及康景花園

油尖旺區-重慶大廈及美麗都大廈



灣仔-勵德邨、金龍大廈、威景台、上林及柏傲山



快速抗原測試呈陽性結果的人士應拍攝檢測結果的照片，並於24小時內經「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」申報結果。市民若使用網上申報系統時遇上困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心其後會聯絡有關人士以完成申報程序。陰性檢測結果則無須申報。

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責任編輯：余思嵐

