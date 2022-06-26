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【一國兩制】梁振英：本港一直是經濟城市非靠政治吃飯　對李家超有信心

政治 17:29 2022/06/26

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全國政協副主席、前特首梁振英。（經濟日報資料圖片）

全國政協副主席、前特首梁振英，今日接受電視台訪問時形容，香港「不是靠政治吃飯」，其定位一直是一個經濟城市。他又指，對候任特首李家超有信心，又形容他過去專責保安工作，亦有好處。

梁振英表示，早在上世紀80年代，即籌備回歸和草擬《基本法》之初，「當時大家的意見是香港不是一個政治城市，香港是一個經濟城市。」

他又強調，香港「不是靠政治吃飯」，對對國家的價值並不在於政治，「我們這個地方亦非為全國做一個『政治示範單位』，示範西方所謂的民主制度如何運作。」

他認為，香港社會近年過分談論政治，但強調不應因為民情民意有變化，政治訴求大於經濟訴求，就改變當年初衷，「搞自己的一套」。

新一屆政府班子中，有4人正被被美國制裁，當中包括李家超和候任政務司司長陳國基。被問到會否影響本港未來發展時，梁振英認為，世界很大，香港愈來愈多重要經濟發展的合作夥伴，都已不是西方國家，舉例指東盟是繼中國內地之後，本港的最大貿易夥伴。

但他同時指出，香港並非要完全放棄歐美市場， 例如金融服務和法律務服方面，香港仍很依靠美國和歐洲。

另外，梁振英表示，對候任特首李家超有信心，形容政府領導人無可能每事都懂，最重要是懂得適時放權、知人善任。

對於李家超以往較專注做保安工作，梁振英認為：「亦有他的好處，就是他沒有包袱，他不會怕今日想做一件事，與五年前、十年前，當時在某個局的做法、主張不同，會被人家翻舊帳。」

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記者：胡偉明

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