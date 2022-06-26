【尋人記II】黃亞保尋找「撞樣」志文　保哥：懷著祝福的心探訪

由方東昇、黃曉瑩、李曉欣及黃靖婷主持的TVB節目《尋人記II》口碑及收視雙贏，雖然節目已播放完畢，仍為人津津樂道。

當中因在單親家庭成長感受不到家庭溫暖，而不愛回家的「杯麵男孩」志文險入歧途，幸在托管中心的黃sir管教下沒有成為童黨。

而且志文後來更請方東昇協助尋找失散多年的生母，雖然在這輯《尋人記II》完結仍未有他生母的消息，不過志文性格樂天，未因此感氣餒。

【尋人記II】黃亞保6年難民營生活艱苦 保哥花12年學廚藝揸鼓棍變揸鑊鏟

保哥志文撞樣

另外，《尋人記II》其中一集有越南華僑「廚神」黃亞保（保哥）現身，他翻看當年有關越南難民營新聞片段時，幽默地稱當年愛打鼓兼夾Band，只是很多人不相信，笑謂：「有咗呢條片可以拎嚟做證據。」

因為志文與保哥都在《尋人記II》受訪，因此被網民指出二人「撞樣」。

故此保哥展開他的「尋人記」，專程帶家人去志文工作的車仔麵店找對方。

保哥展開「尋人記」

保哥昨日（6月25日）在個人社交平台上載與志文的合照，並寫道：

《尋人記II》整個團隊花了好多氣力帶大家尋尋覓覓🔎，每集充滿人情味🥰，反思，感恩，最後一集更是淚崩😭，珍惜眼前人等正能量💪🏻。

每位主角不一定豐衣足食🫣，但至少都是自食其力，包括小弟。竟然在同一輯，同一個地域，尋到與我撞樣😱，一樣做飲飲食食的志文，他的故事也是我教導仔女的正面例子，我何不效法主持們主動出擊去探訪他？😏

▲ 保哥在個人社交平台上載與志文的合照。

保哥最後稱會再與志文見面：

憑🎞️片中所見再加🖥️網上搜尋，結果。。。🤭(當然相比他們，我的只是小兒科) 但尋到的滿足感😎甚是開心！和他初相識，未有太多時間閒聊，一家大小懷著祝福的心❤️去探訪他，我們也約定了要抽空再聚❗

但，我哋真係好似樣嗎？🤣

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