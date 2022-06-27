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【高官調動】政府公布多名高官調動　傅小慧接替鄧忍光出任政制局常秘

政治 17:29 2022/06/27

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現任政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光。（資料圖片）

政府今日宣布多名高層官員調動，其中，現任廣播處長李百全升任保安局常任秘書長。現任食物及衞生局常秘（食物）劉利群，則出任環境及生態局常秘（食物）。

另外，現任律政司政務專員傅小慧，將接替即將展開退休前休假的鄧忍光，出任政制及內地事務局常秘，7月15日上任。

至於創新科技及工業局常秘，7月1日會由現任創新及科技局常秘蔡淑嫻出任，但任期至7月19日，蔡淑嫻便展開退休前休假，7月20日開始，由現任慶典統籌辦公室主任麥德偉接任。

公務員事務局局長聶德權表示，涉及今次調動的同事都是資深政務主任，具備出色領導和管理才能。有信心他們能在新崗位為市民提供專業高效的服務。
　　

常任秘書長名單：

商務及經濟發展局常任秘書長：現任商務及經濟發展局常任秘書長（工商及旅遊）利敏貞；
 
公務員事務局常任秘書長：現任商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文

環境及生態局常任秘書長（食物）：現任食物及衞生局常任秘書長（食物）劉利群
  
運輸及物流局常任秘書長：現任運輸及房屋局常任秘書長（運輸）陳美寶
 
房屋局常任秘書長／房屋署署長：現任運輸及房屋局常任秘書長（房屋）／房屋署署長王天予
 
醫務衞生局常任秘書長：現任食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青
 
環境及生態局常任秘書長（環境）／環境保護署署長：現任環境局常任秘書長／環境保護署署長謝小華

文化體育及旅遊局常任秘書長：現任民政事務局常任秘書長黃智祖
 
政制及內地事務局常任秘書長：現任律政司政務專員傅小慧（7月15日上任）
 
創新科技及工業局常任秘書長：現任慶典統籌辦公室主任麥德偉（7月20日上任）
 
民政及青年事務局常任秘書長：現任行政長官辦公室常任秘書長林雪麗
 
保安局常任秘書長：現任廣播處長李百全
 
發展局常任秘書長（規劃及地政）：現任政策創新與統籌辦事處總監何珮玲（今年第四季上任，確實日期稍後公佈）
 
行政長官辦公室常任秘書長：現任候任行政長官辦公室秘書長鄭鍾偉

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記者：林曉君

 

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