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【岑寧兒音樂會】COLLAR成員捧場取經 　陳蕾現身見證姊妹情

娛樂 18:39 2022/06/26

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陳蕾現身合唱。

岑寧兒《Home is...》音樂會2022 昨晚假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行, 全場爆滿。昨晚更首場網上直播，有多達三十多個地區同時收看。
踏入第三場音樂會，而一眾圈中人到場支持，包括 6號@RubberBand丶陳可辛丶COLLAR成員 Candy、So Ching、芯駖、Winka、Marf 及 Gao 等。 

整個音樂會的概念是圍繞「家」的主題，表哥Jerald從加拿大回港籌備音樂會，並在音樂會中擔任嘉賓，在這個音樂會中與親人一起「回家」。 

尾場Yoyo演出《親愛的瑪嘉烈》末段時，陳蕾身穿工作人員服裝作準備，突然從台上升上巨型盒子為岑寧兒和音，全場氣氛熾熱，歡呼及尖叫聲不停。

COLLAR成員捧場。

二人合唱《相信一切是最好的安排》，陳蕾一度感動落淚，隨後更分享：「原本仲諗住我係可以為你舒緩情緒，點知我比你仲激動。」岑寧兒立刻上前安慰，見證二人之間的友誼，氣氛溫馨。 

岑寧兒介紹台上的樂隊成員，介紹表哥Jerald時，分享往日回憶，某天早上Jerald向岑寧兒求助，原來他 把《人車誌》（陳奕迅歌曲）的和音檔案刪除，Jerlad 直言情緒崩潰，幸好表妹岑寧兒幫手才及時可完成歌曲。之後就演出Jerald參與製作的作品 《哪裡》。

Jerald繼續任嘉賓。

岑寧兒隨後登上巨型盒子的上面演唱《夢遊》，配合輕快節奏，樂迷興奮得打拍子。接下來唱《戒口》，有一群舞者到台上進行表演。岑寧兒搞笑地說：「唔好以為我會跳舞啊！」令台下觀眾人捧腹大笑。 

音樂會尾聲，唱出《我》及 《風的形狀》，演唱會便告一段落，因為觀眾不肯離開，岑寧兒第一次Encore唱出《明天開始》及 《You and I》，樂迷在完場後仍不肯離開，岑寧兒最終二度Encore，更拿起吉他，回歸唱作人原點，唱出自己作曲填詞，陳奕迅原唱的歌曲《Run》後，三場《Home is...》音樂會才正式結束。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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