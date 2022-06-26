【商場騷】雲浩影首度公開唱《願望之翼》　洪嘉豪壓軸演出如迷你個唱

香港樂壇在近年復甦，荃灣如心廣場為支持本地流行音樂，於今日（6月26日）及下周六（7月2日）舉行「如心音樂祭」，邀眾多人氣歌手新星於舞台上現場獻唱。

今日率先由洪嘉豪、ONE PROMISE、雲浩影（Cloud）及周卓盈（阿Mic）參與首場「如心音樂祭」演出，他們分別帶來不同音樂風格，輪流現場演繹多首歌曲，吸引大批粉絲到場支持。

人氣樂隊ONE PROMISE打頭陣演出，現場演繹《當這地球沒有鐘》、《平凡人的自傳》、《明年見》及新歌《I’ll be Fine》，以Band Sound帶動現場熾熱氣氛。

▲ 雲浩影

雲浩影唱《願望之翼》

ViuTV選秀節目《全民造星III》出身的雲浩影（Cloud），憑超高歌藝成為今年樂壇的矚目新人，首度公開演唱第一首主打歌《願望之翼》送給粉絲。Cloud亦獻唱兩首歌曲《All of Me》及《The Lazy Song》。

《全民造星IV》的實力歌手周卓盈（阿Mic）以 Busking 方式演唱多首人氣歌曲，包括《留一天與你喘息》、《報復式浪漫》及《時候不早》，同時送上自創歌曲《雙魚座》。

▲ 周卓盈

姚焯菲下周登場

最後由「曲、詞、編、監、唱」一手包辦的全能音樂人洪嘉豪壓軸演出。他除獻唱《主角光環》，更送上新歌《24/7 戀人》及《救》，儼如一個小型演唱會，正好為9月舉行的演唱會作預演，全場氣氛高漲。除演唱外，歌手們與在場粉絲分享個人點滴。

第二場「如心音樂祭」將於下周六（7月2日）舉行，屆時將有JW王灝兒、黃奕斌（Hugo）、孫漢霖（Steven）及蔡愷穎（Lolita），以及近日新聞人物姚焯菲（Chantel）。