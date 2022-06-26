【打擊罪行】警破屯門工廈三間無牌酒吧拘56人　12人未成年

▲ 警搗破三間無牌酒吧。(黃傑偉攝)

警方今日（26日）表示，搗破三間位於屯門工廈單位的無牌酒吧，合共拘捕56人。

屯門警區反黑組第一隊主管梁冠灝督察指，凌晨時分警方搗破3個無牌賣酒處所，其中一個處所除供應飲酒精類飲品外，亦設有一個3,500呎舞池供光顧人士吸毒及跳舞，行動中警方拘捕56人，包括39男17女，年齡介乎16至56歲，其中12人年齡18歲以下。被搗破場所除設有多道門外，亦有多個閉路電視以監察警方行動，更加有一條通道，讓警方行動時供顧客逃出工廈以外。

警方經部署後，進入場所內拘捕16男7女共23人，年齡介乎16至37歲，涉嫌販毒、藏有攻擊性武器、經營無牌酒吧、於無牌處所內飲酒及違反疾控條例599 F。行動中檢獲10克可卡因、16克氯胺酮、6克大麻，15粒搖頭丸、2把開山刀及大量酒精飲品。同日警方於屯門青楊街工廈一個900呎單位，搗破一個無牌酒吧，行動中拘捕12男8女共20人，年齡介乎17至56歲，其中1人為場所負責人，被捕人涉嫌經營無牌酒吧、在未有領取牌照處所內飲酒及疾控條例599 F。

青山分區雜項調查隊聯同特遣隊於凌晨時分在業旺路搗破一個無牌酒吧，行動中拘捕11男2女共13人，年齡介乎16至24歲，其中一人為負責人涉嫌經營無牌酒吧於無牌處所內飲酒及違反疾控條例。

警方提醒市民及年青人藏有及販運危險藥物均屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款100萬及監禁7年，或罰款700萬及終生監禁。

▲ (黃傑偉攝)

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記者：黃傑偉

