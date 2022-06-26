【一樣的天空】呈現25年香港城市變遷　4位新世代導演：記下美好情懷

▲ 4位新一輩導演：（上排左起）葉正恒、侯楚峰；（下排左起）潘梓然、陳翊恆，各拍出不同年代香港面貌。

由4位本地新一輩導演合作的電影《一樣的天空》，藉著4個單元，貫串由1997年至今不同背景和階層的年青人追夢故事，當中有著導演本身的成長經歷，也見證幾代人的奮鬥歷程，最重要是透過鏡頭，為一些將消逝的情懷留下紀錄。

《一樣的天空》是為慶祝香港回歸25周年而拍，由資深電影監製莊澄統籌，4位導演陳翊恆、潘梓然、侯楚峰及葉正恒各拍一個單元，從不同背景、國籍、民族的奮鬥經歷，帶出港人一直刻苦耐勞，堅毅不屈的本土精神。

4位導演的資歷不一，有的已有10多年執導經歷，也有拍微電影及短片出身，但他們都稱是首次跟其他人一同合作拍長片，是一次嶄新體驗，四位導演也很感謝監製莊澄在故事意念及和製作上的協調，特別是拍攝時遇上疫情反覆，都增加了不少難度，最後能如期完成影片，便全賴工作人員及演員們的配合。

記錄城市變遷

透過4個單元故事，可看到好些香港的文化特色，如街頭塗鴉、漁船、流行曲以至舞獅，也有許多社區面貌的呈現。

《90度角的世界》導演陳翊恆稱：「我是在九龍城長大，讀過半年民生書院，後來去了澳洲升學，很懷念童年跟妹妹一起走過的街道，抬起頭就看到飛機經過的畫面。而我母親曾是精神康復院院長，以前我常在那裡流連，跟社工和入面的少年人傾談，這些都放了入影片中。」

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侯楚峰拍的《梨園荊夢》也源自真實事件。「2012年，粵劇界發生了很多事，如新光戲院結業（後來重開）、業界爭取場地、油麻地戲院改建等。而我有個朋友也曾因為現實考慮而放鬆了音樂夢想，故很想為此留下一個美麗結局。」

呈現生活面貌

而《乘風破浪》導演潘梓然由創業青年講兩代矛盾，也是源於自身跟家人的經歷，而漁民也是早年香港人的寫照，當中有著尋根的比喻。此單元在東涌一條小村取景，並借用了該村的村長祖屋拍攝，扮演漁民的張兆輝還特地以潮洲腔演出，很能展現到一種早年香港人的生活特色。

【一樣的天空】張兆輝嚴寒下出海開工零抱怨 病倒堅持演出展現不屈精神

▲ 姜皓文飾演獅會的師傅，以包容姿態收尼泊爾人為徒。

至於《獅子椿下》最為有趣，故事借一個尼泊爾人的角度，去看傳統文化的交融，導演葉正恒稱：「我曾經認識一個在獅隊的朋友，因此聽過許多關於舞獅的事情，又看過不少演出，雖然本身不算對舞獅很大感覺，但會好奇為何會吸引到人們去玩這個活動，所以想講一個堅持夢想和信念的故事。」

因為故事中的獅會位於元朗，而這區有不少南亞人聚居，因此他也希望透過故事拍出一些社區面貌，可惜因片長關係而要刪剪。

▲ 四位新一輩導演。（湯致遠攝）

而戲中4個故事呈現由1997年至2022年的時空，並由朱鑑然飾演的角色來貫穿，也象徵了一種港人積極求變的精神。

侯楚峰解說：「我們覺得這個角色很特別，他由社工出身，再跟朋友創業，至為了搵錢而放低夢想，最後重拾初心，去幫助其他追夢的人。這也代表了不同年代的香港人，無論走過高潮低潮，都會勇敢面對，即使彼此背景未必一樣，但若抱著同一信念，便可有成功的一日。」