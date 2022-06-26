【聲生不息】林子祥動作靈活過曾比特　霍啟剛郭晶晶登場放閃

《聲生不息》於今晚（6月26日）播出的節目內，驚喜地加插了全場一起做健身操環節；在李玟帶領下，眾歌手及台下觀眾齊齊做出「踏步」、「提腿」、「揮拳」及「扭臀」等動作。

當中最搶鏡的是曾比特（Mike），向來是「反應彈」的他竟遭外披的西裝外套拖累，所有動作也跟得「論論盡盡」；另平時出名沉默的毛不易（毛毛），與單依純的手腳協調部分亦有待改善，毛毛更被點名要多加努力，相當搞笑。

林子祥寶刀未老

反觀前輩歌手們則活力滿滿，千嬅、克勤及阿Lam均全情投入去到盡，克勤更一度因太投入引發林子祥關心問道：「你一陣點出場唱歌？」最終李玟出動看家本領「扭臀」帶動氣氛。

除主持之一的祖藍加入「扭Pat團」，70多歲的阿Lam林子祥竟也興起扭臀「和應」、有姿勢有實際，著實寶刀未老。

▲ 霍啟剛與郭晶晶

模範夫婦霍啟剛夫婦

今集嘉賓陣容除有譚詠麟，還有《我的中國心》原唱人張明敏、霍啟剛、郭晶晶、鄭國江、歐陽震華、李亞男、麥長青；未能親赴現場的張明敏相當有心，除以錄像形式分享當年參加「清華大學九七回歸Show」、與香港及內地大學生合唱的難忘回憶外，更為劉惜君及林曉峰的《我的中國心》壓軸演唱。

而被視為模範夫婦的霍啟剛與郭晶晶，則暢談專屬他們的「奧運記憶」，提及2008年北京奧運時，被問及感到驕傲的事情時，啟剛大晒「寵妻」風範，非常自豪的向著鏡頭說：「驕傲的事情是她吧，我為她而驕傲！」

聽到丈夫這樣說，晶晶甜笑不已並說：「雖然不是我第一次拿奧運冠軍，但是在自己家門口拿冠軍的感受、意義是非常的不一樣，所以也給了我動力再參加多一屆奧運。我覺得我也很幸運，在自己運動員生涯高峰的時候，趕上了在自己國家舉辦奧運。」

麥長青則分享在廣州擔任抗疫義工時的感人見聞，並向內地及香港所有醫護人員致敬：「我穿過防護衣，很熱很焗。驗核酸時，剛好看到一名醫護人員可能是換班了或吃飯，他一脫防護衣整個都濕透了。因為他們當了幾個小時的班，裏面全是汗水，所以想在這裏向所有醫護致敬。」