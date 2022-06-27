【持續進修】職訓局首推大師級課程　培訓升降機及自動梯工程管理專才

▲ 職業訓練局即將開辦全港首個大師級專業文憑課程。（受訪者提供）

為培訓更多兼備專業知識與管理能力的升降機及自動梯工程人員，職業訓練局即將開辦全港首個大師級專業文憑課程，達資歷架構第五級即相當於學士學位水平，課程以德國大師級職專教育系統為藍本，冀為業界培養更多具管理能力的專業技師，緩解業界管理人才的斷層問題。

由職訓局舉辦的兩年兼讀制「升降機及自動梯大師級專業文憑課程」，對象為8年以上經驗、已獲註冊的升降機及自動梯工程人員，他們需要擁有第4級資歷，並獲僱主推薦才可報讀，每年收生20人。課程以德國大師級職專教育系統為藍本，運用解決問題為本的學習模式，學生可接觸現實中的案例，了解維修、安裝、測試等不同範疇，及分析問題和管理工程項目的技巧，亦可接觸最新的技術，如物聯網遠程監察系統、人工智能等。

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電梯業協會副會長兼榮譽司庫莊明薪說，機電工程署數據顯示，2012至2021年間行業內一般工人的增長達224%，業界需要更多有管理領導才能的專業技術人員督導團隊。但培養一個管理人才花費大量時間，又要讓其在不同工作崗位磨練，因此容易出現斷層，相信課程可緩解業界對這類人才的殷切需求。

機電工程署高級工程師黃敬威說，業內有經驗的師傅會陸續到達退休年齡，無可避免遇上技術及經驗流失的挑戰，加上社會對升降機及自動梯服務要求日益提高，港府又正推行更新舊式升降機的工程，對能掌握工程、擁先進科技知識及良好溝通技巧的管理人員需求有增無減。

任職安力電梯的許耀邦入行26年，現時為助理保養經理（保養及維修），獲推薦參加課程，成為第一批學生。許耀邦期望可多學些管理技巧，透過有系統的訓練，掌握到緊貼業界需求的知識和技術，日後亦可將知識傳承給下一代學徒。

香港專業教育學院工程學科學術總監甄鼎君表示，下一步計劃推出涉及電力的「大師級課程」，進一步提高業內人員的認受性，亦可有系統地傳承相關技術及知識。

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記者：黃悅晴