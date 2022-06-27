【正能量】大口環兒童醫院護理總經理服務逾40年獲傑出員工　陪同無數病童撐過手術及治療

▲ 黃麗清認為在公立醫院工作辛苦但很值得，因為十分有意義。

「見到病童大個咗返嚟探我哋都會好開心。護士初心都係要照顧好病人，就算幾辛苦都值得。」護理總經理黃麗清於大口環根德公爵夫人兒童醫院服務逾40年，見證病童入院至康復，希望讓留院病童感受到溫暖。即將退休的黃麗清未有打算停下腳步，期望可繼續服務病人，直至再也做不動。其優秀表現令她獲得2022年醫管局傑出員工獎。

黃麗清於1979年加入大口環兒童醫院，2015年升任護理總經理，同時為東華三院馮堯敬醫院及麥理浩復康院的護理總經理。在前綫工作期間，黃麗清主要照顧脊柱側彎病童，由於70年代脊柱治療技術有限，病人術後治療需時要數月至半年，留院期間需要護士的照顧和陪伴。她形容，與病童的關係就像與子女一樣，每天盡早完成工作，預留時間與院內小朋友下棋玩樂，又要哄他們睡覺。

她難忘初入行時遇到天生只一隻腳的小童，「6歲時被領養到美國，長大後特意返嚟探我哋，令我哋好感動，都感受到照顧病人真係好有意義。」至於近年較印象深刻，則是一名在10多歲時達200磅、要使用呼吸機的病童，他住院近1年，因要控制飲食而導致情緒起伏大，見證着他慢慢好轉至出院，她由衷地感到高興。

▲ 大口環根德公爵夫人兒童醫院護理總經理黃麗清獲醫管局2022年度傑出員工獎。(陳國峰攝)

為了讓病童接受治療時不要那麼害怕，黃麗清又建議在X光房畫上動物壁畫，又在醫院外牆塗上「藍天白雲」，她自言多主意，投身管理崗位後更考慮到同事需要，打造「前舖後居」的辦公室，方便工作。

於醫院勞碌大半生，甚至犧牲不少私人時間，黃麗清卻覺得很值得，因工作很有意義。即將於7月退休，但黃麗清已打算退而不休，她目前正協助港大進行第二代新冠滅活疫苗臨床試驗，更會繼續回到醫院協助設計「復康花園」，讓病童可以戶外空間進行五感訓練等。她直言不捨得離開，亦因為喜歡工作，希望趁着身體仍然健康，可以盡力貢獻社會。

▲ 黃麗清於1979年加入大口環兒童醫院，獲選為醫管局傑出員工。（陳國峰攝 ）

醫管局自1993年起，每年均舉辦「傑出員工及團隊獎」，嘉許有卓越成就的員工，以表揚及獎勵他們的傑出表現或模範行為，另亦設「優秀青年獎」。醫管局今年共收到77份提名，最終選出9位傑出員工、7隊傑出團隊及13位優秀青年。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃悅晴