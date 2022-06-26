【珍寶海鮮舫】香港仔飲食集團再發聲明反駁質疑　強調損失不會獲保險賠償

▲ 珍寶海鮮舫。(資料圖片)

南區地標「珍寶海鮮舫」本月18日在南海西沙群島附近遇上風浪，船身入水開始傾側，引起外間揣測。負責管理的香港仔飲食集團今日(26日)再發聲明，指不會因海鮮舫損失而獲得任何保險賠償，而三沙海事局已知悉事故。

聲明提到，集團不會因海鮮舫的損失而獲得任何保險賠償，根據海事規例，海鮮舫持有彌償及賠償第三方的保險，只涵蓋第三者的損失，並不包括賠償公司任何財物上的損失。海鮮舫離港前，集團已聘請海事工程專家檢查船身結構並安裝圍板，並得到當局批准是次航行，過程中集團委託持牌第三方（海事中介代理），安排聘請專業拖船公司處理是次航行，航程所採用的拖行方式符合國際海事規例和慣例。

聲明又指，集團就珍寶海鮮舫意外的回應前後一致，集團於本月20日發出聲明指海鮮舫行駛至南中國海西沙群島附近水域時，船身入水開始傾側，負責航程的拖船經過嘗試救援後不果，「海鮮舫最終全面入水翻轉」，與集團向海事處提交的報告一致，報告指珍寶海鮮舫因惡劣天氣而傾覆。

根據目前掌握最新資訊，三沙海事局正就是次事故進行跟進，直至今日拖船仍在西沙群島一帶並在海鮮舫附近留守，以協助維持航道安全。三沙海事局已知悉事故，在考慮當地和國際海事法規和規例後，採取適當措施。

集團稱已盡力保存海鮮舫，2013年起營運海鮮舫已累積虧損超過1億元，自2020年3月海鮮舫停業，集團每年依然耗資數百萬元以維持基本運作，履行牌照要求，以保留海鮮舫。過去2年，集團嘗試無償捐贈或轉讓海鮮舫予有興趣的公司和團體接手經營，但未能成事。

香港仔飲食集團上周一(20日)發表聲明，指珍寶海鮮舫啟航離港後，駛至南海西沙群島附近水域時遇上風浪，船身入水開始傾側，負責航程的拖船公司經過嘗試救援後不果，海鮮舫最終全面入水翻轉。外界普遍認為海鮮舫「沉沒」，但指海事處之後公布，根據船東提交的書面報告，珍寶海鮮舫因遇上惡劣天氣而傾覆，目前珍寶海鮮舫和拖船仍在西沙群島一帶水域海面。

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責任編輯：蘇文軒