【禁毒宣傳】懲教署藉「國際禁毒日」推系列短片　冀提高青少年抗毒意識

今日（26日）為「國際禁毒日」，鑑於本港涉及毒品罪行被捕的青少年人數不斷上升，懲教署由今日起推出名為《禁毒「潮」說》的短片系列，以提高青少年的抗毒意識。



系列宣傳教育短片共有4集，以「壞過凱婷」、「世一」、「躺平」及「知我咩料啦」等潮語創作故事，透過幽默的手法和常用的潮語提醒青少年免受引誘吸食毒品或干犯與毒品相關的違法行為。一連四集的《禁毒「潮」說》，將於今日起每逢周日於懲教署YouTube頻道播出。

懲教署指，會繼續加強與不同部門及持份者攜手合作，如保安局禁毒處及警務處等，大力推動禁毒教育及宣傳工作，以向社會大眾尤其是青少年推廣禁毒信息及讓他們了解毒品的禍害。

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責任編輯：蘇文軒