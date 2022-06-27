【加強反恐】3反恐部隊換新裝七一加強防範　各設識別顏色更舒適方便

▲ 警隊3支反恐戰術部隊換上全新裝備，各有識別顏色以便分辨。（陳國峰攝）

警隊自行研發最新的反恐戰術部隊制服，將在七一前夕成為3支反恐戰術部隊換上全新裝備，包括機場特警組、反恐特勤隊和鐵路應變部隊，並會配合高姿態巡邏防範恐怖活動，確保回歸活動順利進行。新制服將試行2至3個月，如一切順利便會正式採用。

現時警隊3支反恐戰術部隊，除機場特警有其標誌性深藍色制服外，其餘2支部隊人員均穿着普通軍裝工作服執勤；加上3支部隊成立已一段時間，其中機場特警自赤鱲角機場啟用後便沿用舊制服至今，考慮到識別問題及部門實際需要，警隊今年初落實為該3支部隊更換新制服，經參考內地及海外部隊制服，以及採納前線意見後，自行設計出新制服，並委託內地生產商製作。

機場特警組總督察孔逸娜介紹指，新制服有3大特色，首先是為3支部隊定立3種識別顏色，包括機場特警沿用深藍色、反恐特勤隊的灰藍色，以及淺灰色的鐵路應變部隊，以便在實戰時讓其他警員及市民清晰分辨。

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立體剪裁半截式拉鏈 助伸展

其次是實用性，以往軍裝以恤衫為主，活動及舒適度不符需長時間執勤的部隊需要，例如衣鈕會對佩戴避彈衣的人員造成不適。新制服採用立體剪裁及半截式拉鏈，方便伸展活動，亦可在肩、手肘、膝蓋的位置加裝護墊，減低勞損。最後是方便性，上臂等位置加設小口袋，人員可按習慣配置筆記本、彈匣等。另外，新制服將刻有警員編號及部隊簡稱的肩章，移低至上臂側的位置，方便識別。

物料方面以耐磨為主，配合針織及梭織處理，透氣度高。對於警方防暴隊的「蛙服」具有防割、阻燃、防水及化學品腐蝕性能，今次的新制服有何保護功能？孔逸娜以機密為由不便透露，但就指「你諗得到嘅都會有」。

至於3支部隊的其他裝備與以往相若，按個別需要配備MP5衝鋒槍、戰術腰帶，一般而言只佩戴貝雷帽巡邏的屬「輕裝」；穿着避彈衣及頭盔屬重裝。為配合警隊於回歸保安行動的高姿態巡邏部署，孔逸娜稱3支部隊已全面裝備新制服，料各部隊會在七一前夕展示新制服以配合部署。

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記者：蘇文軒