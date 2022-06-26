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【強制檢測】26處地點納強檢涉6食肆　包括銅鑼灣時代廣場翡翠拉麵小籠包

社會 21:57 2022/06/26

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

時代廣場。(資料圖片)

本港第五波疫情持續，政府今晚（26日）公布將處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月27日或28日之前完成檢測。

另外，因應在鑽石山及香港仔採集到檢測呈陽性的污水樣本，有2個指明地方被納入強制檢測公告：

  • 長沙灣海麗邨海明樓
  • 屯門田景路38號兆邦苑
  • 屯門景新臺4座
  • 屯門黃金海岸1座
  • 旺角上海街466-468號載福樓
  • 葵涌石籬二邨石歡樓
  • 藍田康華苑怡康閣
  • 屯門悅湖山莊12座
  • 屯門卓爾居6座
  • 葵涌葵芳閣2座
  • 沙田晴碧花園1座
  • 將軍澳都會駅5座
  • 沙田帝堡城7座
  • 沙田㘭背灣街23號旭禾苑
  • 沙田綠怡雅苑1座
  • 馬鞍山銀湖‧天峰5座
  • 筲箕灣明華大廈A座
  • 馬鞍山錦豐苑錦萱閣
  • 雪村串燒 中環閣麟街45-47號祥暉大廈高層地下3號鋪
  • Waterfall Sports & Wellness 港島東會所餐廳 鰂魚涌康蘭居9樓
  • 翡翠拉麵小籠包 銅鑼灣時代廣場B2樓B221A號鋪
  • 麥奀雲吞麵世家 銅鑼灣禮頓道37號崇蘭大廈地下
  • 大家樂 旺角豉油街50號富達大廈1樓A號鋪及2樓6號鋪連平台
  • 吉野家 旺角豉油街60-102號鴻都大廈地下12-13號鋪
  • 香港仔香港仔中心海晶閣
  • 鑽石山龍蟠苑龍珊閣

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責任編輯：蘇文軒

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