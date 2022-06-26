【強制檢測】26處地點納強檢涉6食肆　包括銅鑼灣時代廣場翡翠拉麵小籠包

▲ 時代廣場。(資料圖片)

本港第五波疫情持續，政府今晚（26日）公布將處納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於6月27日或28日之前完成檢測。

另外，因應在鑽石山及香港仔採集到檢測呈陽性的污水樣本，有2個指明地方被納入強制檢測公告：

長沙灣海麗邨海明樓

屯門田景路38號兆邦苑

屯門景新臺4座

屯門黃金海岸1座

旺角上海街466-468號載福樓

葵涌石籬二邨石歡樓

藍田康華苑怡康閣

屯門悅湖山莊12座

屯門卓爾居6座

葵涌葵芳閣2座

沙田晴碧花園1座

將軍澳都會駅5座

沙田帝堡城7座

沙田㘭背灣街23號旭禾苑

沙田綠怡雅苑1座

馬鞍山銀湖‧天峰5座

筲箕灣明華大廈A座

馬鞍山錦豐苑錦萱閣

雪村串燒 中環閣麟街45-47號祥暉大廈高層地下3號鋪

Waterfall Sports & Wellness 港島東會所餐廳 鰂魚涌康蘭居9樓

翡翠拉麵小籠包 銅鑼灣時代廣場B2樓B221A號鋪

麥奀雲吞麵世家 銅鑼灣禮頓道37號崇蘭大廈地下

大家樂 旺角豉油街50號富達大廈1樓A號鋪及2樓6號鋪連平台

吉野家 旺角豉油街60-102號鴻都大廈地下12-13號鋪

香港仔香港仔中心海晶閣

鑽石山龍蟠苑龍珊閣

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責任編輯：蘇文軒