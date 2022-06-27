【職安健研修例】建造商會倡限罰300萬　指千萬元難承擔：倘強通過恐近百公司結業

▲ 香港建造商會會長林健榮（左）及香港建造商會健康與安全小組組長王紹恆（右）。

香港建造商會回應政府提出修訂職安健法例，包括加重違例罰則，並容許勞工處以可公訴罪行形式提出檢控，並將最高罰款額訂為1,000萬元。香港建造商會會長林健榮表示，有關條例已20年未檢視因此支持修訂，惟1,000萬罰款難以接受，擔心政府若強行通過，或導致近百間中小型承建商執笠。他建議上限改為300萬，即原來條例的6倍，較為合理。■本報記者 袁澍

林健榮指，早前政府通過了取消強積金對，對商界已經是一重負擔，若又在職安健法例上加重罰則，會令營商環境更為惡劣。他說商會下大約有800間承建商，當中約有10%的公司曾透露，若條例強行通過，或者會考慮不再從事這行。林指，當中大多為中小型企業，懲罰對這些公司或是難以承受，認為300萬的上限，即原來條例的6倍，較為合理。

指工人欠意識 只針對僱主不公

政府數字顯示，近10年因工業意外死亡個案，一直在每年20宗徘徊，有聲音認為情況未改善，或因為罰則阻嚇力不足。林健榮就表示加重罰則將對建築公司構成壓力，強調意外的責任並不在承建商一方，而條例只針對僱主及管理人，是不公平的。

他指社會上普遍認為20宗死亡個案均為承建商責任，但事實上超過一半是工人的安全意識不足，例如認為一些工作很簡單而忽視了做好安全防護措施，「並非想譴責任何一方，而是認為安全是要大家一起努力。」

量刑考慮營業額 利潤低更添壓

而至於法例修訂後，量刑的罰款將以營業額作考慮。林斥責不合理，指建築業的利潤低，如此量刑方式將為建築公司構為壓力。另外，現時修訂的方案亦將檢控期由6個月增加至12個月，林亦表示反對，強調建築公司並無誘因忽略安全問題，稱現時法例已有嚴重的罰則，包括停工、延誤工程的賠償費用、禁止投標等，延長檢控期則不利營商。

香港建造商會健康與安全小組組長王紹恆亦表示，降低工業意外數量，責任不僅僅在僱主及僱員，項目的設計者、業主都是持份者，「加重罰則好似做咗嘢，何不以目標為本呢？」

現任勞工處處長孫玉菡在下月將出任勞工及福利局局長，商會指過去雖然直接接觸不多，但亦感受他是一位做實事的官員，希望其在新的任期內，能夠實事求是，繼續傾聽業界聲音。



為了確保地盤安全，引入智慧科技是其中一種方法。香港建造商會會長林健榮指，商會在2018年4月成立「建造業安全基金」，用以鼓勵承建商及持分者制定及採用新科技提升安全措施，以防止地盤意外及傷亡事故。目前已經有14個項目落地，在超過100個地盤使用。

政府10億助應用 業界歡迎

林健榮指出，14個項目分別獲得「建造業安全基金」20萬到25萬港元的資助，而整個行業都一直努力在保障安全方面努力。至於有聲音指，政府應在自己地盤率先使用科技產品，他則表示，政府一直有參與其中。使用科技的逾100個地盤，當中也不乏政府的地盤。

香港建造商會健康與安全小組組長王紹恆則補充，政府近年來亦推出10億的「建造業創新及科技基金」協助業界，「目前整個行業，無論是承建商、建造業議會及政府一直在合作。業界對應用科技提升安全都是好歡迎的。」不過商會認為，雖然科技可以監察到工地許多情況，如工友是否佩戴安全帽等等，但最重要還是要讓地盤形成安全文化，持份者亦對此都有責任。

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記者：袁澍