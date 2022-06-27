【封關之苦】通關仍無時間表　港商嘆為時已晚：廠商或會考慮搬走在香港或內地的生產線

▲ 香港疫情下的入境限制，令許多大型展覽失去了海外客人。圖為2016香港美酒佳餚巡禮。（譚德潤攝）

全面通關仍沒有確實日子，令不少港商焦急。正在美國參加展覽會的香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦指，公司已經近3年未有與外國客人見面，是次旅外期間深感各地生活已復常，指香港封關政策若繼續，是阻礙商界運作，「若繼續下去，係逼住人行，廠商或會考慮搬走在香港或內地的生產線。」

▲ 香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦。（資料圖片）

劉達邦說，疫情之後，公司再無外出見客，幾週前趁着返港隔離僅需7日的政策出台，即帶上兩箱樣辦前去歐美國家參加展覽，開拓客源。這次歐美之旅，他發現當地已經完全不受疫情影響，恢復正常運作，嘆香港此時還未有明確的免隔離時間表，是太遲，「繼續咁，根本是影響商界運作。」

港商不少產品是賣去歐美國家，但劉是次參加展覽會，發現「香港製造」已經幾乎無影，擔憂或之後「中國製造」都因為入境隔離政策「趕客」。劉達邦說以往美國的客人不時都會來港視察，過去只需3日的行程現時要整整10日，他擔心長此以往，中小企都不得不考慮將生產從內地和相關遷出，「若繼續下去，係逼住人行，廠商或會考慮搬走在香港或內地的生產。」

在廣東設廠生產工裝鞋、褲的港昌鞋業董事總經理張煒傑指，業界現在十分焦慮，無論是前往內地還是海外，都需要隔離。他的顧客大多在歐美國家，過往會見面看樣品，現在只能用郵寄或是線上展覽，「我做鞋同衫的，客戶需要摸下物料，睇下實際的顏色，通過視像根本做不到。搞過幾次，都唔成功。」

▲ 香港酒業總商會會長蘇又萍。（資料圖片）

香港酒業總商會會長蘇又萍表示，香港國際美酒展過去可吸引全世界酒商前來聚集，惟疫情下商務人士都因為檢疫無法前來，若今年仍是如此，恐怕失去展覽原有的地位，尤其早前泰國等東盟國家已經舉辦了美酒展覽，反響非常好，「人家酒商都有其他選擇的！」

她指出，如果要商務人士通關，或不要只針對個別國家，而應該和全世界都通關，這樣方能解決問題。

建造業商會新聞發言人指，目前與內地及海外無法通關十分麻煩。他說業界過去一路有派員海外交流，同時也會聘請海外仲裁員來港協助處理仲裁案件，惟均受疫情封關政策限制，「仲裁員按日計費，你隔離7日都要俾錢，成本上貴許多。」

商會指事實上香港疫苗接種率高，加上建造業不少人已在第五波中染疫，「已有免疫屏障」，因此完全有條件全面通關，但理解政府層面需小心謹慎，因此認為 若推出「商務旅遊氣泡」可先從疫情水平類似的地區實行，2、3個星期做一次檢討，逐步開放邊境。另外，發言人指，與內地遲遲不能通關亦令業界煩惱，尤其不少建造材料均由內地生產，希望與海外通關的同時都可以盡快恢復與內地的來往。

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記者：袁澍